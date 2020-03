Két iráni nem hajlandó karantéba menni

A kötelező határozat ellenére két iráni állampolgár nem hajlandó karantéba vonulni - jelentette be Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a koronavírusról szóló napi sajtótájékoztatón. Nem árulták el, hogyan kerültek képbe, de mivel az eddigi öt, hivatalosan is igazolt magyarországi beteg közül három is iráni (ők karanténban vannak), nem nehéz kapcsolatot találni.

Azt lehet tudni, hogy budapesti intézkedésekről van szó. Ha valaki nem hajlandó alávetni magát az intézkedésnek, akkor rendőrökkel lehet beviteni. Lakatos felhívta a figyelmet arra, hogy a járványügyi szabályok megsértése súlyos büntetést vonhat maga után. Ha valaki az utasítás ellenére nem vonul karanténba, és úgy fertőz meg valakit, akkor súlyos testi sértésért kell felelnie. Ha meg is halna valaki, akit a karantént elkerül beteg megfertőz, akkor halált okozó súlyos testi sértés lenne a vád.