Valószínűleg elengedték a Szent László kórház karanténjából a 15 fős japán turistacsoportot

Japán sajtóértesülések szerint negatív lett annak a 15 japán turistának (14 diák és egy tanár) a koronavírus-tesztje, akiket csütörtökön szállítottak be a Szent László Kórházba a fertőzés gyanújával, miután köhögtek - írja az Index. A csoportot ezért péntek este ki is engedték a karanténból.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa a péntek kora délutáni sajtótájékoztatón utalt arra, hogy a japánok jól vannak, de várják még a teszt eredményét.

Hozzánk is eljutottak olyan értesülések, hogy a japán turistáknál nem mutattták ki a koronavírust, kérdéseket is küldtünk a hatóságokhoz, de nem kaptunk rá választ. A koronavirus.gov.hu honlap lévő számláló szerint a karaténban lévők száma péntekről szombatra nemhogy csökkent, de még emlekedett is (39-ről 48-ra). Ennek persze oka lehet az is, hogy a 15 japán ugyan elhagyta a kórházat, de ennél is többen kerültek be megfigyelésre.