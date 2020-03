A Vígszínház elszerződött tagjai szerint „az Eszenyi Enikő által gyakorolt verbális erőszak” is hozzájárult a távozásukhoz

Az utóbbi napokban több korábbi társulati tagtól is komoly kritika érte a Vígszínház vezetését, egészen konkrétan magát Eszenyi Enikő főigazgatót is. A korábbi dolgozók toxikus légkörre, verbális erőszakra panaszkodtak. Eszenyi Enikőt két hete egy interjú során a 24.hu megkérdezte a vádakról, majd hétfőnezt megtették újra, a főigazgató azonban semelyik reakciójában - ahogy a hvg.hu összefoglalójából is kiderül - nem tulajdonított ezeknek különösebb jelentőséget.

A Színház Online most lehozott egy közleményt, amit 15, korábban a Vígszínházban dolgozó színész írt alá, ezzel a szöveggel:

„Alulírottak személyes tapasztalataink alapján kijelentjük, hogy a jelenleg regnáló igazgató, Eszenyi Enikő által gyakorolt verbális erőszak és agresszív vezetői kommunikációja hozzájárult ahhoz, hogy felbontsuk a szerződésünket a Vígszínházzal.

Azért hozzuk nyilvánosságra ezt a levelet, mert a Vígszínházban nem állt rendelkezésünkre olyan intézményi fórum, ahol a személyes tapasztalatainkat, panaszainkat kivizsgálták volna.

Kiállunk az intézményben szerzett tapasztalataikról nyilatkozó Néder Panni színházrendező és Fenyvesi Lili filmrendező-rendezőasszisztens mellett. Fontosnak tartjuk a prevenciót, és szolidaritást vállalunk minden jelenleg is ott dolgozó kollégával, aki a hatalommal való visszaélés áldozata.”

Az aláírók pedig: