Koronavírus: Lázadnak az olasz börtönökben, Iránban 70 ezer fogvatartottat engedtek ki

Hétfőn kilencre nőtt a magyarországi koronavírus-fertőzöttek száma. Egyikük egy korábban fertőzöttnek bizonyult, 70 éves férfi felesége, a másik pedig egy fiatal iráni férfi, akiről a kormány reggel azt írta, a Semmelweis Egyetemre jár. Délután azonban az intézmény kiadott egy közleményt arról, hogy február elseje óta nem a hallgatójuk, azóta nem járt órákra.

A kormányzati koronavírus-honlap szerint eddig 362 embertől vettek mintát, és 67-en vannak karanténban. Arról, hogy pontosan kit különítenek el, milyen az otthoni elkülönítés, és kinek kell kórházba mennie, a TASZ készített érthető infografikát a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) alapján.

Közben helyi önkormányzatok is aktivizálták magukat, Kispest szocialista polgármestere, Gajda Péter saját operatív törzset is felállított. Első intézkedéseik közt volt, hogy megnövelték a kispesti uszoda vizének klórtartalmát, és kézfertőtlenítőket tettek ki. Ezen kívül május 15-ig felfüggesztették a nyári diákcsereprogramot. A kormányhoz és a fővárosi önkormányzathoz hasonlóan Győrben is lemondták a március 15-i rendezvényt.

A frissebb magyarországi fejleményekről délután kettőkor számol be az operatív törzs, ezzel majd külön cikkben foglalkozunk.

Hatan haltak meg az olasz börtönlázadásokban

Miközben világszerte 111 ezer felett jár a koronavírussal azonosított betegek száma, Olaszország úgy vágott neki ennek a hétnek, hogy lezárták Lombardiát és még négy északi megyét, így most 16 millió ember nem hagyhatja el a lakóhelyét. Arról, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, itt írtunk részletesebben, miközben egyetlen nap alatt 133-al nőtt az olasz koronavírus-fertőzöttek száma.

Új információk vannak a modenai börtönlázadásról is, ahol vasárnap hatvan fogvatartott okozott tüzet, miután kiderült, hogy a koronavírus miatt nem fogadhatnak látogatókat. A tömeges szökést végül sikerült megakadályozni, de a Corriere Della Sera szerint néhányan bejutottak az egészségügyi ellátóhelyre, ahonnan metadont és más szereket loptak.

Olasz fogvatartottak rokonai alkottak élőláncot Nápolyban Fotó: CARLO HERMANN/AFP

Más börtönökben is lázadások törtek ki, összesen hatan haltak meg, ketten közülük kábítószer-túladagolás miatt. Hétfőn a rabok rokonai és ismerősei is tiltakoztak a látogatási tilalom miatt, például Nápolyban, ahol az északi régiókhoz képest kevésbé súlyos a koronavírus-helyzet.

Kínának most már arra kellene figyelnie, hogy ne engedjenek be új fertőzötteket

Kínában a hivatalos adatok szerint egy nap alatt negyven új fertőzöttet azonosítottak, majdnem mindenkit Vuhanban, a kínai epicentrumban. Ez a legalacsonyabb szám a koronavírus az országban a vírus megjelenése óta.

Egy epidemiológus vasárnap arról beszélt egy kínai tévében, hogy becslése szerint a koronavírus legalább júniusig fog terjedni a világban, Kínának pedig egyre inkább arra kellene koncentrálnia, hogy kisebb eséllyel jussanak be az országba fertőzött emberek. Ezért meg kellene erősíteni az egészségügyi ellenőrzéseket határon, és karanténba kellene küldeni azokat az embereket, akik koronavírussal fertőzött területről érkeznek.

Az osztrák kancellár szerint más országok is követik majd az olaszokat

Keddtől fogva szúrópróbaszerű ellenőrzéseket vezetnek be az osztrák hatóságok az olasz határon. Megmérik az autósok és a vonatozók lázát, majd előre kidolgozott, állandó kérdéseket tesznek fel nekik, többek közt arró, hogy jártak-e a közelmúltban a fertőzéssel sújtott krízisterületek egyikén, és észleltek-e influenzaszerű tüneteket.

Sebastian Kurz Fotó: ROLAND SCHLAGER/AFP

Sebastian Kurz osztrák kancellár vasárnap arról beszélt, hogy hamarosan más európai országokban is muszáj lesz egy-két hétre bezárni az iskolákat,a hogy Olaszországban tették, a kérdés csak az, hogy mikor. „Óvatosnak kell lenni, amikor eldöntjük, mikor hozzuk meg ezeket az intézkedéseket, mert a gazdaság nem viseli ezt el sokáig.” Ausztriában 112-nél jár a fertőzések száma.



India és Izrael fellép a turizmussal szemben

Indiában úgy döntöttek, kitiltják a külföldi kirándulóhajókat a kikötőkből, és szombaton már vissza is fordítottak egy európai hajót Mangaluruból, mert a Diamond Princess több száz fertőzött utasa miatt úgy gondolják, ezek potenciálisan sok fertőzöttet szállítanak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint, ha egy hajón fertőzött embert találnak, azonnal partra kell tenni, és ott karanténba helyezni. Az Indiából visszafordított hajón összesen majdnem 2500-an voltak, egyikük sem mutatott influenzaszerű tüneteket, és senki sincs karanténban, közölte a hajót fenntartó svájci cég.

A karantén alá vont Diamond Princess hajó február 15-én Fotó: david mareuil/Anadolu Agency

Izraelben még keményebb lépésre szánhatják el magukat. A Guardian úgy tudja, hamarosan mindenkit, aki az országba látogat, arra kérhetnek, hogy 14 napig vonuljon önkéntes karanténba. Az izraeli kormány már bevezetett hasonló intézkedést bizonyos országokból érkező emberekkel szemben, de a hírek szerint most általánossá tennék.

A lap azt írja, azért is dönthetnek így, hogy ne kelljen szoros szövetségesüket, az Egyesült Államokat tiltólistára tenni. Izraelben a hétvégén 25-ről 39-re nőtt a fertőzöttek száma, és nagyjából 80 ezer ember van önkéntes karanténban.

Hetvenezer iráni rabot engedtek ki a börtönből

Iránban, ahol a világon a negyedik legtöbb fertőzöttet azonosították (több, mint hétezret), a katasztrófavédelem vezetője is elkapta a betegséget. A hivatal tájékoztatása szerint néhány napig kórházban ápolták, majd hazaengetdék, most karanténban lábadozik.

Rajta kívül más iráni vezetőknél is megállapították már a koronavírust, köztük az alelnöknél, több tucat parlamenti képviselőnél és az egészségügyi miniszter helyettesénél is. Az iráni halálos áldozatok száma 200 felett van.

Közben folytatják az iráni fogvatartottak szabadon engedését is, „egészen addig, amíg ez nem okoz társadalmi bizonytalanságot”, jelentették be hétfőn. Eddig nagyjából 70 ezer rab távozhatott, hogy megakadályozzák a fertőzés terjedését a túlzsúfolt börtönökben. Egyelőre nem tudni, mikor kell visszatérniük.

Zárt kapus lesz a PSG-Dortmund meccs

Ahogy az utóbbi időben többször előfordult, újabb sporteseményeket fújtak le vagy tettek zárt kapussá a koronavírus miatt. Nem lesznek nézők a PSG-Dortmund Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő focimeccsen, ahogy a román bajnoki meccseken és a Románia-Dánia március 31-i válogatott meccsen sem.

A FIFA közben bejelentette, hogy elhalasztják a március 23-31-re és június 1-9-re tervezett ázsiai, világbajnoki selejtező meccseket.

Ezen kívül nézők nélkül rendezik meg Athénban az olimpiai lággyújtó ceremóniát is.