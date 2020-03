Harvey Weinstein azt írta: „Jen Anistont meg kéne ölni”

Harvey Weinstein érkezik a New York-i büntetőbíróságra 2020. január 14-én. Fotó: Scott Heins/Getty Images/AFP

A New York-i büntetőbíróság körülbelül ezer oldalnyi dokumentumot tett nyilvánosságra a Weinstein-ügyben. Az amerikai filmproducert az esküdtszék február végén mondta ki bűnösnek nemi erőszak vádjában, a bíró ítélethirdetése napok kérdése, a 67 éves producer akár 29 év börtönt is kaphat, ráadásul Kaliforniában is folyamatban van ellene egy eljárás.

A most nyilvánosságra került dokumentumok szerint Harvey Weinstein 2017-ben azt írta: „Jen Anistont meg kéne ölni”. A Variety azt írja, 2017 októberében a National Enquirer újságírója meg azzal kapcsolatban, hogy a magazin egy cikket hozna le, amiben állítólag Jennifer Aniston azt állította, hogy Weinstein szexuálisan megtámadta. Weinstein erre írta válaszul az emailt.

Jennifer Aniston díjat vesz át 2020. január 19-én. Fotó: Robyn Beck/AFP

Az iratok szerint a #metoo-botránya kirobbanása után Weinstein Jeff Bezos és Michael Bloomberg milliárdosokat is megkörnyékezte, hogy ne rúgják ki a cégéből, a Weinstein Companyből. (Variety)