Harvey Weinstein 23 év börtönt kapott

Két áldozat vallomása után James Burke bíró bejelentette, hogy a február végén nemi erőszak vádjában bűnösnek talált Harvey Weinsteint 23 év börtönre ítélte. A 67 éves amerikai filmproducernek a büntetését New York állam börtönében kell letöltenie. Weinsteint emellett szexuális zaklatóként is regisztrálni fogják. Emellett még Kaliforniában is folyamatban van ellene egy eljárás. Az ügyvédei közölték, hogy az ötből két vádpontban fellebbezni fognak az esküdtszék döntése ellen.

Fotó: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Picture-Alliance/AFP

2017 őszén jelent meg a Weinstein zaklatási ügyeiről szóló New Yorker-cikk, ami elindította a metoo-mozgalmat is. Weinstein akkor még Hollywood egyik leghatalmasabb alakja volt. Ezzel szemben tíz napja kórházba került, és a szóvivője szerint nagyon összetörte az esküdtek döntése, „nagyon mélyen van”, nem szeret egyedül maradni a cellájában, és ha nincs vele senki, órákig csak a falakat bámulja. (Hollywood Reporter)