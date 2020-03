Joe Biden egyértelműen az élre állt

Egyre magabiztosabban vezet a demokraták elnökjelöltségéért folyó versenyben Joe Biden. Barack Obama egykori alelnöke, aki az első három megmérettetésen, Iowában, New Hampshire-ben és Nevadában messze alulmúlta a várakozásokat, és már a politikai nekrológjait is megírták, dél-karolinai győzelme óta tarol az előválasztásokon. Szuperkeddi nagy győzelme után szerdára virradóra ismét fontos győzelmet aratott.

Kedden hat államban tartottak előválasztást, ezek közül a két déli államban, Missouriban és Mississippiben toronymagas esélyesnek számított, és simán nyert is.

A koronavírus-járvány már az amerikai kampányra is hatással van. Joe Biden kedden nem is tartott győzelmét ünneplő nagygyűlést, a felvétel egy pennsylvaniai kampányeseményén készült, amit a járványra tekintettel gyakorlatilag zárt kapuk mögött, kizárólag a sajtó jelenlétében tartottak. Címlapképünk erről távozóban ábrázolja Bident, aki várhatóan a demokraták elnökjelöltje lesz. Fotó: Mark Makela/AFP

Az igazán nagy kérdések ennél északabbra dőltek el. Kedden a legtöbb küldöttet Michiganben lehetett nyerni az elnökjelölő gyűlésre. Ez az állam kiemelten fontos a demokratáknak, az 1988 óta stabilan demokrata államban 2016-ban meglepetésre Donald Trump tudott nyerni azután, hogy a demokrata előválasztásokon Bernie Sanders nagy meglepetésre legyőzte Hillary Clintont. Most nem sikerült megismételnie ugyanezt. Sanders négy éve alapvetően balos fiatalokból álló szavazótáborát a Michiganhez hasonló középnyugati államokban a vidéki fehérekkel tudta bővíteni. Most, hogy a mérsékelt opció nem egy nő volt, mint négy éve Hillary Clinton, az exit-pollok és a szavazókörök adatai alapján ez a szavazóréteg már nagy különbséggel Joe Bident támogatta.

Összességében az exit-pollok alapján Sanders szinte kizárólag a legfiatalabb és legbaloldalibb választói csoportok támogatását bírja, Biden viszont érdekes választói koalíciót tudott maga mögé állítani: egyértelműen őt támogatják az afroamerikai választók, de azok az elővárosiak is, akik között sok a Trumpban csalódott egykori republikánus szavazó.

Szuperkedd után még a michigani eredmény sem olyan meglepő. Sandersnek kellemetlenebb, hogy még a nyugati parti államokban is szenved. Demográfiai alapon Észak-Dakota, Idaho és Washington államok elvben neki kedveztek volna, de Idahóban kikapott, Washingtonban pedig, ahol eddig még csak a szavazatok kétharmadát dolgozták fel, aktuálisan döntetlen az állás. Pedig a még hátralevő államok közül ezek voltak azok, ahol a legjobb esélye volt a győzelemre.

Mindezek alapján úgy tűnik, Biden szuperkeddi győzelme nem csupán a dél-karolinai sikert követő fellángolás volt: a jelek szerint a mérsékelt demokraták egyértelműen mögé álltak, magukkal húzva aztán a párt támogatóinak többségét is. Ha a következő napokban nem következik be drámai fordulat a versenyben, egy hét múlva, amikor Florida, Illinois, Ohio és Arizona választ, akár el is dőlhet a demokrata jelöltségért folyó verseny. Floridában, ahol a legtöbb küldöttet lehet elnyerni, egyértelműen Biden az esélyes. Illinois-ban, Barack Obama államában is egykori alelnöke az esélyesebb, Sandersnek igazán csak Arizonában van jobb esélye a győzelemre. (Via The New York Times)