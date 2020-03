Halálos áldozat Ausztriában, Irán többmilliárd dollár segítségért könyörög

Immár Ausztriában is van halálos áldozata a koronavírusjárványnak. A hatóságok tájékoztatása szerint Bécsben vesztette életét egy 69 éves férfi. Ausztriában ezidáig 302 igazolt fertőzött van, közülük négyen gyógyultak meg eddig.

Irán azonnali segítségért folyamodott a Nemzetközi Valutaalaphoz, hogy finanszírozni tudja a koronavírusjárvány elleni védekezést. Az iráni Nemzeti Bank 5 milliárd dollár azonnali hitelt kért, illetve azt is, hogy további 50 milliárd dollárnyi finanszírozáshoz férhessen hozzá.

Irán ellen csaknem két éve nagyon szigorú szankciókat léptetett érvénybe az USA, emiatt az országban eleve gyógyszer és orvosieszköz-hiány volt, amin most sürgősen enyhíteni kéne. A hivatalos adatok szerint az országban kereken 9000 fertőzött van, de ez a szám valószínűleg köszönő viszonyban sincs a valósággal.

Járványveszély a kormányülésen

Spanyolországban tesztelni fogják a kormánytagokat, miután az esélyegyenlőségügyi miniszter, Irene Montero is megfertőződött. Moreno élettársa, a Podemos pártot vezető Pablo Iglesias is kormánytag, ő a miniszterelnök-helyettes, aki ezért elővigyázatosságból már karanténba is vonult. Pedro Sánchez miniszterelnök pedig bejelentette, hogy a csütörtöki kormányülés után már videokonferencián tartják a további kormányüléseket.

Az egyik legnagyobb német építőipari cég, a világszerte szolgáltató Bilfinger egy, a Guardian birtokába került belső feljegyzése szerint gyakorlatilag megtiltotta dolgozóinak, hogy a koronavírusjárványban leginkább érintett országokba, Kínába, Dél-Koreába, Olaszországba vagy Iránba utazzanak. Egyben arra is utasították munkatársaikat, hogy akinek influenzaszerű tünetei vannak, az maradjon otthon. Mivel ez a cég Nagy-Britanniában például a vízközműveknek dolgozik be, ez még komoly fennakadásokat okozhat.

Nem értik Trumpot

Magányos utas Európa egyik legfortalmasabb repterén az amerikai utazási tilalom bejelentésének másnapján. Fotó: Andreas Arnold/dpa Picture-Alliance/AFP

Ennél persze lesznek még nagyobb fennakadások, például az amerikai utazási tilalom miatt, amit Donald Trump szerdán jelentett be. Csütörtökön európai vezetők sora fejezte ki csodálkozását a döntés miatt, amivel Trump 30 napra felfüggesztette a schengeni övezetből érkezők beléptetését az Egyesült Államokba. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke szerint az EU "mérlegeli a helyzetet", arra koncentrálva, hogy minimalizálja az amerikai döntés gazdasági hatásait. Alexander Stubb, a volt finn külügyminiszter szerint ugyan minden, a járvány megfékezését szolgáló lépés üdvözlendő, Trump döntése összességében "felelőtlen". "A vírus nem ismer határokat, a döntéseket tények, és nem politikai indokok alapján kell hozni" - mondta.

Dacian Ciolos EP-képviselő, a Megújulás frakció vezetője szerint Trump a döntésével saját ballépéseiről akarja csak elterelni a figyelmet.

A francia lapok szintén Trump döntésének várható gazdasági hatásai miatt aggódnak. A döntés bizonyosan tovább rontja a légitársaságok amúgy is rossz helyzetét, és újabb zuhanást okozhat a tőzsdéken, írta a Le Monde, amely szerint Trump lépése újabb bizonyítéka, hogy "a Nyugat nem képes egységesen reagálni a koronavírusjárványra.

Programmentes hetek

A járvány miatt egyre több sportág szövetségei mondják le a versenyeket. A Magyar Amerikai Futball Szövetség csütörtökön hozott határozatot arról, hogy határozatlan időre elhalasztja a szövetség szervezésében zajló bajnokságok mérkőzéseit. Ennél kicsit nagyobb hatású a nemzetközi teniszszövetségek döntése arról, hogy a következő akár tíz hétben minden versenyt elhalasztanak. A jelen állás szerint a Roland Garros, amit májusban tartanak, illetve Wimbledon júniusban még nincs veszélyben.

A sportesemények mellett a kulturális rendezvényeket is sorban mondják le, bár Franciaországban több szervező kreatív trükkökhöz folyamodott. Ott egyelőre csak az ezer fősnél nagyobb rendezvényeket tiltotta be a kormány, így több kisebb rendezvényhelyszín arra kéri a fellépőket, hogy egy helyett két koncertet, előadást tartsanak. Van Morrison például már kedden egy helyett két koncertet adott az eredendően 1900 férőhelyes párizsi Olympia koncertteremben, hogy minden jegyvásárló részt vehessen a buliján.