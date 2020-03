Kótajban is felbukkant a koronavírus, és megmutatta, hogyan rombolhatja a háziorvosi rendszert

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy aki arra gyanakszik, hogy koronavírusos (magas láz, erős, száraz köhögés, légzési nehézségek), az telefonon keresse az orvosát, ne rohanjon le a háziorvosi rendelőbe, mert komoly fennakadásokat okozhat az egészségügyi ellátásban.

Itt van Kótaj példája. A Nyíregyházától 10 kilométerre lévő településen találtak egy koronavírusos beteget. Ez nem szóbeszéd, nem ismerős mondta, aki hallotta megbízható helyről, hanem igazoltan.

Kiss Csaba háziorvos tett ki erről tájékoztatót. Ebben azt írja, hogy március 11-én Kótaj II. számú háziorvosi rendelőjében jelentkezett egy férfi, akit - „bár nem esett bele a hatályos eset definícióba”, ami egyébként jól mutatja, hogy az mennyire használható - az orvos koronavírus gyanújával tovább küldött vizsgálatra. A gyanú beigazolódott.

Kiss Csaba az Indexnek elmondta, hogy arról a 41 éves magyar férfiről van szó, aki az operatív törzs délelőtti közleményében a három új beteg egyikeként szerepel, és csak annyit tudni róla, hogy „Hollandiában és Angliában járt a közelmúltban”. (Valószínűleg azért „nem esett bele a hatályos eset definícióba”, vagyis nem kezelik a magyar protokoll szerint kiemelt figyelemmel, mert a Hollandiából és Angliából érkezők még nem tartoznak ebbe a körbe.)

Az orvos higgadtan igyekezett elmagyarázni a helyzetet, hogy megelőzzön bármilyen pánikot. A betegről annyit árult el, hogy nem Kótajon él, és nem is dolgozik ott (az nem világos, hogyan került a rendelőbe).

És amitől igazán tanulságos a kótaji eset. A háziorvos és az asszisztense is karanténba került két hétre, mivel nem megfelelő védőfelszerelésben látták el a beteget. Ilyen ugyanis nincs a háziorvosoknak, azokat csak azoknak biztosítja a kormány és/vagy az operatív törzs, akik elméletben közeli kapcsolatba kerülnek a koronás betegekkel (kijelölt kórházak kijelölt részlegei, gyanús eseteket szállító mentősök).

A védőfelszerelés hiányára az orvosok már most is panaszkodnak, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Orvosi Kamara is, amire az Emmi válasza az volt, hogy közveszélyokozással és pánikkeltéssel vádolta a MOK-ot, Káslerék szerint ugyanis a kormány igenis megfelelő védőfelszereléseket biztosít. Háziorvosok esetében - akik szerintük amúgy sem találkoznak a protokoll szerint koronás betegekkel - ez pár darab papírmaszk, ami nem nyújt megfelelő védelmet.

A háziorvosi rendszerben eleve sok az üres praxis, ezt tovább súlyosbíthatja, ha karantén vagy a betegség miatt kiesnek a munkában lévő orvosok és asszisztensek is.