Orbán Viktor este bejelentést tesz a koronahelyzettel kapcsolatban

Pénteken 21:15 órakor Orbán Viktor a magyar kormány és hivatalos Facebook-oldalán valamint a koronavírus tájékoztató oldalon Orbán Viktor bejelentést tesz - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Havasi Bertalan hozzátette, hogy Orbán Viktor a koronavírussal kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzet keretében szükséges intézkedésekről folyamatosan egyeztet a kormány tagjaival és szakemberekkel.

A miniszterelnök péntek reggel még arról beszélt a rádióban, hogy szerinte nem indokolt lépés az iskolák bezárása, mivel „a járványt a külföldiek hozták be”, és egyébként is fizetés nélküli szabadságra kéne küldeni a tanárokat. Ehhez képest késő délután a hétpárti egyeztetés után még a saját pártjai is azt kérték, hogy hétfőn már ne nyissanak ki az iskolák, Gulyás Gergely pedig távolléti díjat ígért a pedagógusoknak.