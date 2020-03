Írországból és Nagy-Britanniából sem engedik be az embereket az Egyesült Államokba

Miután csütörtökön Donald Trump bejelentette, hogy egy hónapra felfüggesztik a beutazást Európából az Egyesült Államokba, most Írországra és Nagy-Britanniára is kiterjesztették a korlátozást. Ezen kívül más intézkedéseket is bejelentett, amiket a BBC foglalt össze:

minden amerikai állampolgárnak ingyenesen elérhető lesz a koronavírus-teszt, azoknak is, akiknek nincs biztosításuk,

az iskolabezárásokban érintett családok jogosultak lesznek fizetett szabadságra,

a kormány együttműködik az anyagi kárt szenvedett cégekkel,

Trump örül, ha a boltok egy része bezár, „egy időre távol akarjuk tartani az embereket” - mondta.

Trump a szombati bejelentésen Fotó: TASOS KATOPODIS/AFP

Trumpot délelőtt megkérdezték, miért volt ennyire lassú és elégtelen az USA válasza a koronavírusra, azt mondta, „egyáltalán nem vállalom a felelősséget”. Az Egyesült Államokban eddig 2226 koronavírusos esetet azonosítottak, 51-en haltak meg.