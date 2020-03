Már március 2-án belázasodott az egyik koronavírusos magyar beteg - mesélte el a karanténban lévő fia

„Két hete, hétfőn, március 2-án anyukám belázasodott, és az állapota nem javult. Keddre az egyik testvérem is belázasodott” - meséli a most indított vlogján az a toldys diák, akinek az édesanyjáról csak most csütörtökön, vagyis tíz nappal később derült ki, hogy koronavírusos, addig ugyanis nem végeztek rajta tesztet.

A lázas nő korábban járt a László Kórházban, de onnan azzal küldték el, hogy szerintük nem koronavírusos. Tesztet nem is végeztek rajta. Ezután került be a János Kórházba, ahol nem javult az állapota. Kiderült, hogy mégis koronavírusos. Az őt védőfelszerelés nélkül ápoló orvosok, nővérek egy része emiatt karanténba került. Nemcsak a nő, hanem a március 3-án belázasodott fia most elvégzett tesztje is pozitív lett.

Miközben az első két, hivatalosan is regisztrált magyarországi koronavírusos esetet, két iráni fertőzött diákot csak március 5-én jelentette be Orbán Viktor.

A fiú által elmesélt kronológia így néz ki:

Március 2-án belázasodott az édesanyja.

Március 3-án a testvére.

Március 5-én a testvére jobban lett, azt mondták neki, hogy nyugodtan menjen vissz az egyetemre tanulni. (Ezen a napon jelentette be Orbán a két iráni fertőzött diákot, aki vélhetően Iránban kapták el a vírust.)

A fiú édesanyja állapota nem javult. Telefonon hívtak orvost, kérdéseket tettek fel az anyjának, azt mondták neki, hogy nem koronás.

Március 7-én annyira rosszul az anyja, hogy bevitték a Szent László Kórházba. Itt is végigmentek a protokoll kérdéseken, megkérdezték, hogy volt-e külföldön, de nem volt. Ezzel kizárták, hogy koronás lenne, és átvitték a János Kórházba.

A János Kórházban sem akartak koronavírus tesztet végezni a nőn, de a férje bement „és balhézott egy sort”. Ezért és amiatt, mert még mindig nem javult az állapota, csináltak rajta egy koronavírus tesztet.

Március 12-e, csütörtök reggelre lett meg a teszt eredménye, ami kimutatta, hogy a nő koronavírusos. A fia iskolában, angolórán volt, amikor ez kiderült, szólt a tanárának és az igazgatónak. A gimnázium vezetője hazaküldte őt és az osztálytársait is.

Még mindig március 12-e. A fiú felhívta a barátnőjét a hírrel, hogy az édesanyja koronavírusos. A barátnő is szólt az ő iskolája igazgatójának, aki szintén hazaküldte a lányt és az osztályát is.

Ugyanezen a napon a fiú apja felhívta a hatóságokat. Közölték velük, hogy négyen (a férj és a házaspár három gyereke, két fiú és egy lány) azonnal vonuljanak be a Szent László karanténjába. Kocsival mentek, felvették az Újpesten élő lányt, egy utcára voltak a Szent Lászlótól, amikor hívták őket, hogy nehogy bemenjenek a kórházba, menjenek haza és maradjanak otthoni karanténban.

Március 13, péntek. Hívta a családot, hogy mégis menjenek be a Szent Lászlóba, karanténba. Délután kettőkor jutottak el odiág, hogy tesztet vegyenek tőlük. Éjjel átvitték őket a Kútvölgyibe.

Március 14. szombat. Délután elkészültek a teszteredmények, a fiú testvéréről kiderült, hogy ő is elkapta a kórt, a család másik három tagjának negatív lett az első tesztje.

Március 15., vasárnap. A fiú édesanyja kapott egy külföldi gyógyszert, amitől elmúlt a láza és a köhögése is. A testvére jól van, ő valószínűleg annyival megúszta, hogy 12 nappal korábban két napig lázas volt. De a tesztje még pozitív, őt visszavitték a Lászlóba.

Hogy hogy néz ki a karantén (belülről messze jobb, mint ahogy kivülről a Kútvölgyi kinéz), és mit adnak enni (na ez olyan, mint amit viszont elképzel az ember), arról is mesél a videóban. Még másfél hét karantén akkor is vár rá, ha mindvégig pozitív lesz a tesztje.