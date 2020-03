Az összes európai ország közöl területi adatokat a koronavírusos betegekről, kivéve Magyarországot

Településre, de legalább megyére lebontva naponta frissítik az adatokat a koronavírusos esetekről az összes EU-s országban, de jellemzően azon kívül is, például Albániában. Magyarország egyedülálló a kontinensen - az egészen apró területű államokat nem számítva - abban, hogy nem árulják el az állami szervek, hogy mely településeken éltek a betegek.

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján Müller Cecília ezt azzal indokolta, hogy tiszteletben tartják a betegek személyiségi jogait, és nem lenne helyes, ha egy beteg lekövethető lenne az adatai alapján.

Ehhez képest a szomszédos Ausztria egészségügyi minisztériumának koronavírusról szóló oldalán a címlapon olvashatók a legfrissebb területi adatok. Eszerint 959 megbetegedés van az országban, ebből Alsó-Ausztriában 150, Bécsben 122, Stájerországban 111, Tirolban 254, Felső-Ausztriában 196, Salzburgban 54, Burgenlandban 10, Voralbergben 55 és Kärntenben 7 fordult eddig elő.

Az osztrák kormány koronavírus oldalán található regionális adatok.

A horvátországi eseteket szintén megyékre lebontva ismerjük, innen tudhatjuk például, hogy az 57 ottani beteg közel fele, 25 fő, zágrábi illetőségű, míg a magyar határ közelében lévő Eszék-Baranya megyében 8 igazolt megbetegedés volt vasárnap este 8 óráig.

Románia egészen vasárnapig minden betegről közölte, hogy mely megyében élt, férfi vagy nő, és hány esztendős. Hétfőtől ennyire részletes adatokat már nem közölnek, de a megyéket továbbra is nyilvánosságra hozzák. Ott 123 megbetegedést regisztráltak vasárnapig, és a kormány napi két hírlevélben (reggel hatkor és este tízkor) számol be a friss adatokról. Az eddigi információkból az is kiderült, hogy mely betegek hozhatók összefüggésbe egymással, például hogy a 69. regisztrált beteg lánya a 70. számú beteg, a 65. beteg felesége a 68. beteg, és a 66. beteg a 65. személyi asszisztense. Azt is közölték eddig, ha egy beteg az elmúlt hetekben külföldön járt, és azt is, hogy melyik országban. Innen tudhatjuk például, hogy a 65. beteg - aki egyébként egy felsőházi képviselő - Belgiumban kaphatta el a vírust, és úgy adta tovább a feleségének. Vagy például a 69. beteg Olaszországban volt, tünetei megjelenése előtt.

A belga kormány naponta kiadott hírlevelének egyik oldala, ahol a területi bontást ismertetik, így néz ki:

A belga kormány március 16. koronavírus hírlevele.

A lengyel kormány koronavírusoldalán az ország térképén kattintgatva lehet tájékozódni az esetekről, járási szinten. A finn kormány nem megyénként, hanem a területileg illetékes nagy kórházak hatáskörei alapján ad ki naponta frissülő információkat a betegek földrajzi helyzetéről, a finnen kívül svéd és angol nyelven is.

Az albán kormány a Facebookon tájékoztat, eszerint a 42 betegből 26 tiranai, 5 durresi, és további négy érintett terület van még az országban jelenleg: