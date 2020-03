Iránban ideiglenesen szabadon engedtek 85 ezer foglyot

85 ezer fogoly ideiglenes szabadon engedéséről döntött az iráni igazságszolgáltatás. A hivatalos tájékoztatás szerint a szabadon engedettek kb. ötven százaléka politikai fogoly - őket Iránban hivatalosan "biztonsági okból fogva tartottnak" hívják.

A hatóságok azzal indokolták a váratlan bejelentést, hogy ezzel próbálják megelőzni a járvány terjedését a túlzsúfolt börtönökben.

Iránban a járvány hivatalos elismerése óta már több lépcsőben engedtek szabadon foglyokat. De ez teljesen kaotikus folyamat volt, napról napra változott azoknak a listája, akik ideiglenesen szabadulhatnak. emiatt már legalább öt nő kezdett éhségsztrájkba az országban, írja a Guardian.

Iránban a hivatalos adatok szerint húszezer alatt van a fertőzöttek száma, de a WHO szerint a valós adat ennek ötszöröse lehet. A WHO becslése még visszafogottnak számít, más szakértők a hivatalosan hozzáférhető statisztikák alapján is legalább félmillió fertőzöttet valószínűsítenek az országban.