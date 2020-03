A győri Audi gyár leállása után, jövő hét hétfőn az Opel is becsukja kapuit, tudta meg a Világgazdaság.

Az Opel, Peugeot és Vauxhall autókat gyártó franca PSA cég hétfőn jelentette be, hogy március 27-ig minden gyárukban leáll a termelés, így a szentgotthárdi gyár is lehúzza a rolót. Ez mind a szellemi, mind a fizikai munkásokat is érinti, de a cég azt ígérte, hogy nem hagyják fizetés nélkül a dolgozóikat.