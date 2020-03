Milyen korlátozásokra számíthatunk még a környékbeli országok intézkedései alapján?

A koronavírus elleni védekezésről Orbán Viktor hétfőn a parlamentben azt mondta, hogy az osztrák intézkedéseket igyekeznek a leggyorsabban átültetni a magyar gyakorlatba. Közben Karácsony Gergely főpolgármester is Ausztriát, és Szlovákiát, valamint Csehországot hozta fel péládaként, mert szerinte ők sokkal bátrabb lépéseket is megléptek már.

Mit léptek meg eddig az osztrákok?

Amiben ők most szigorúbbak, hogy megtiltották az öt főnél nagyobb csoportosulásokat (nálunk mindenféle rendezvényt), és erős ajánlásokat tettek arra, hogy csak a legszükségesebb esetben mozdulj ki otthonról. Ausztriában azok az üzletek, amelyek nem az alapvető szükségletek ellátását szolgálják, hétfőtől zárva tartanak. Nálunk háromig nyitva lehetnek.

Ausztriában zárva vannak a játszóterek is. Kurz még pénteken elrendelte az éttermek, kávézók és bárok nyitva tartásának 15 óráig tartó korlátozását. Ez tovább szigorodott, a vendéglátóhelyekre az osztrákoknál egyáltán nem lehet beülni, nálunk még Orbán hétfői bejelentése szerint délután háromig fogadhatnak vendéget az éttermek, kocsmák, bárok, kávézók. Három után elvitelre készíthetnek ételeket az éttermek, ez Ausztriában is megengedett.

Ausztriában kialakítottak egész településeket érintő karanténokat a tiroli tartomány egy részében. Itt azért különösen súlyos a helyzet, mert az Ischgl településen lévő, Kitzloch nevű bárban nagyon sok síelő turista kapta el a vírust a fertőzött személyzett miatt, amit eleinte igyekeztek titokban tartani. (Az Indexnek nyilatkozott egy Ausztriában dolgozó, karanténba került magyar, aki szintén itt lett koronavírusos.) Nálunk ilyen helyi karanténokról nem tudni, de azt sem, hogy hol lehetne esetleg indokolt, az operatív törzs ugyanis már nem ad tájékoztatást arról, hogy hol fertőződtek meg a magyarországi betegek.



Sebastian Kurz osztrák kancellár szombaton azt is bejelentette, hogy négymilliárd eurós (több mint 1500 milliárd forintos) válságalapot hoznak létre a koronavírus jelentette kihívások legyőzésére. Kárenyhítésről Orbán Viktor is ígért, de nagyságrend még nem hangzott el. Matolcsy György mindenesetre örök optimista.



Érdekes amúgy, hogy míg mi egy napos különbséggel lekoppintottuk az akkor meghozott osztrák tiltást az ötszáz fősnél nagyobb kültéri, illetve a százfősnél kisebb beltéri rendezvényekre (amiket most már öt főre vittek le az osztrákok), az iskolák bezárásáról Orbán nagyon mást gondolt, mint Kurz..

Március 11-én - 206 fertőzött volt ekkor - jelentette be az osztrák kancellár, hogy bezárják az iskolákat, de hagynak időt a szülőknek arra, hogy el tudják helyezni a gyerekeket, ezért csak 16-ától indul a digitális távoktatás. Itt pont szembe mentünk az osztrákokkal. Március 12-én a magyar kormány megtiltotta az igazgatóknak, hogy rendkívüli szünetet rendeljenek el. Orbán Viktor még március 13-án reggel sem látta indokoltnak, hogy bezárják az iskolákat, aztán pénteken este mégis bejelentette, hogy hétfőtől mégsem mehetne be a diákok a sulikba. Vagyis végül pont aznap álltunk át a digitális oktatásra, mint az osztrákok, a különbség annyi, hogy a gyerekek elhelyezésére az osztrák szülők több időt kaptak, és a két ország oktatásának digitális felkészültsége össze sem összehasonlítható a váltáshoz. Abban viszont van egyezés, hogy Kurz az iskolabezárás bejelentésekor megkérte a szülőket, hogy a gyerekekre ne a különösen veszélyeztett nagyszülők vigyázzanak. És ezt tette két nappal később Orbán is.



És van egy alapvető különbség. Ausztriában az olaszok közelsége miatt is lehet jóval több fertőzött, mint nálunk, hamarabb is jelent meg hivatalosan a vírus, már február 25-én, míg nálunk március 4-én jelentették be az első két, iráni beteget. Az osztrákok a kezdetektől fogva jóval többet teszteltek. Március 8-ra nőtt náluk 100 fölé a betegek száma, ekkora 4509 vizsgálatot végeztek el. Ausztriában most vasárnapig 8100 tesztet végeztek el. Nálunk hétfő estig 1470-et. Ott már ezer fölött van a regisztrált betegek száma és ütemesen nő (szombaton még csak 600 volt). Nálunk 39 fertőzött volt hétfőn hivatalosan. Ott hárman hunytak el koronavírus miatt. Az első, egy 69 éves férfi csütörtökön halt meg, ő a múlt hónapban Olaszországban járt, és feltehetően ott fertőződött meg. A második áldozat egy 65 éves férfi, aki vasárnap hunyt el a bécsi Ferenc József Császár Kórházban, ő többféle betegségben is szenvedett. A harmadik áldozat egy 76 éves nő, aki hétfő éjszaka hunyt el Stájerország tartományban, több betegsége is volt, ezért már korábban kórházi ellátásban részesült - írta az MTI, Magyarországon egy áldozata van a kórnak a koronavirus.gov.hu szerint.

Amiben szigorúbbak vagyunk: külföldeik hétfőn éjféltől nem léphetnek be Magyarországra. Ausztriában ilyen általános tiltás egyelőre nincs, de a súlyosan fertőzött országokból (Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Svájc, és most már Nagy-Britannia, Hollandia, Oroszország és Ukrajna) érkezőknek vállalniuk kell a karantént vagy érvényes orvosi igazolást kell bemutatniuk arról, hogy nem kapták el a vírust.

Máshol mi a helyzet?

Olaszországban és Spanyolországban lényegében kijárási tilalom van. Franciaország is lépett efelé. Emmanuel Macron hétfőn este jelentette be, hogy kedden déltől szigorúan korlátozzák a franciák mozgását legalább két hétre. „Kültéri gyülekezések, családi és baráti találkozók nem engedélyeztetek. Barátokkal találkozni a parkban vagy az utcán többet nem lehet" - hangsúlyozta a francia elnök. Kizárólag élelmiszert vásárolni, orvoshoz vagy gyógyszertárba lehet elmenni otthonról, illetve akik nem tudnak otthonról dolgozni, elmehetnek a munkahelyükre, s a kültéri sportolás is engedélyezett. A fertőzöttek száma Franciaországban 6633 volt, ami több mint 1200-zal haladja meg az előző napi adatokat, a halottak száma pedig 21-gyel 148-ra emelkedett.

Németországban nincsenek még drasztikus intézkedések. Angela Merkel kancellár szerint a lakosság ellátását biztosítani kell, ezért az élelmiszerüzletek, háztartási boltok, gyógyszertárak, üzemanyagtöltő-állomások, bankok, postahivatalok, tisztítók, fodrászok, újságosok, állateledel boltok, kertáruházak nyitva maradhatnak és egy sor szolgáltatást továbbra is igénybe lehet venni, de a játékterektől kezdve a templomokig egy sor intézmény működését fel kell függeszteni, amely hozzájárulhat a koronavírus terjedéséhez és nem szükséges a mindennapi élethez.



Svájcban - ahol eddig 13 halálos áldozata van a vírusnak - április 19-ig zárva tartanak az áruházak, az éttermek.



Csehországban hétfő estig 344 koronavírusos fertőzöttet mutattak ki, 46-tal többet, mint reggel. A cseh lakosság mozgását hétfő óta a kormány által elrendelt országos vesztegzár korlátozza. A rendelet szerint az emberek nem hagyhatják el lakásukat, és nem tartózkodhatnak közterületen, ami alól kivételt képez egyebek mellett, ha munkába vagy orvoshoz mennek, valamint élelmiszereket, gyógyszereket, tisztálkodószereket vásárolnak be. Az is utcára mehet az is, aki közeli hozzátartozójáról gondoskodik. Szombattól zárva vannak a vendéglők, az üzletek, kivételt az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák képeznek. Lezárták a határokat is.

Itt is próbálkoznak egy-egy rész teljes elszigetelésével, az Olmützi régió 21 települését kerítették el, innen se ki, se be. Új intézkedés, hogy akik kiléphetnek az utcára, azok csak arcmaszk viselésével használhatják a tömegközlekedési eszközöket Prágában, amit viszont ott sem lehet kapni. Ugyanakkor Csehország leggazdagabb vállalkozója, Petr Keller 1320 millió forintnyi eszközt vásárolt a cseh államnak, ebbe 1,8 millió sebészi és 1,7 millió orvosi szájmaszk, 100 ezer koronavírus-tesztet és más egészségügyi kelléket fért bele, amit nagyobb részt Kínában, kisebb részt Spanyolországban vettek. A cseh kormány hétfő reggel katonai különgépet küldött a szállítmányért a dél-kínai Sencsenbe. A cseh kormány Petr Keller adományán felül további 10 millió különféle szájmaszkot vásárolt Kínában, amelyet hat tételben hoznak el Csehországba. Az első szállítmányt a Travel Service társaság gépe hozza el Prágába a hét közepéig - írja az MTI.

Szlovákiában is lezárták a határokat. Itt kijárási tilalom nincs, de hétfőtől legalább 14 napra csaknem minden kiskeresekedelmi egységet és szolgáltatót bezártak az országban. Ez alól itt is kivételt jelentenek az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, drogériák, posták, bankok, benzinkutak, újságárusok és az állateledelt árusító üzletek kapnak felmentést.

Szlovéniában szombaton döntött úgy az új kormány válságkezelő kabinetje, hogy hétfőtől leállítják a tömegközlekedést, valamint bezárják az éttermeket és a bárokat.



Szerbiában vasárnap hirdettek szükségállapotot, az oktatási intézményeket bezárták, csak szerb állampolgárok és tartózkodási engedéllyel rendelkezők léphetnek be az országba, mindenki házi karanténba kerül 14 napra, de a járvány európai gócpontjaiból - Olaszországból, Spanyolországból, Svájcból és Ausztriából - érkezőket 28 napos karantén várja. Korlátozták a vendéglátóipari helyeknél nyitvatartási idejét, de a teljes bezárástól még messze vannak.

Montenegró úgy zárta le a határait, hogy eddig még egy fertőzöttet sem regisztráltak.