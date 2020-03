Két amerikai törvényhozó is koronavírusos

Az amerikai képviselőház 435 tagja között is van már két igazolt fertőzött, számolt be az amerikai sajtó. A CBS Salt Lake City-i adójának beszámolója szerint a utahi demokrata képviselő, Ben McAdams Washingtonból hazatérve szombat este betegedett le. "Enyhe megfázásos tüneteim voltak, orvosaimmal konzultálva vasárnap azonnal el is különítettem magam az otthonomban" - írta.

Állapota súlyosbodott, belázasodott, száraz köhögése lett, és nehézzé vált a légzése. Kedden utasította az orvosa, hogy végeztessen tesztet, ennek az eredményét kapta meg szerdán. Mint mondta, folytatja az önkéntes karantént. "Magam is megteszem, amit minden amerikai a járvány terjedésének megfékezéséért" - írta, és felszólította Utah minden lakóját, hogy kövessék az amerikai járványügyi központ és az egészségügyi szakértők előírásait és ajánlásait.

A CBS helyi adójának azt mondta, hogy annyira nincs rosszul, hogy kórházba vonuljon, bár saját beszámolója szerint is olyan, mintha abroncsba szorították volna a tüdejét. "Nem tudok mélyen lélegezni, nehézkés a légzésem, és tényleg fáj" - mondta. Ez alapján akár tüdőgyulladása is lehet, így idővel akár lélegeztetésre is szorulhat. A covid-betegség során ugyanis olyan súlyos kétoldali tüdőgyulladás alakulhat ki, hogy az aktuális ajánlások szerint a betegeket érdemes azonnal intubálni és lélegeztetőgépre rakni, megelőzendő a súlyos és tartós tüdőkárosodást - ami nem csupán a kockázatosnak minősített, 65+-os korosztályt fenyegeti.

McAdams mellett szerdán egy másik képviselő, a floridai republikánus Mario Díaz-Balart vírustesztje is pozitív lett. (Via KUTV)