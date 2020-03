Több száz európai koronavírus-fertőzés vezethető vissza egyetlen osztrák falura

Bár Sebastian Kurz osztrák kancellárt általában dicsérni szokták, amiért gyors és határozott intézkedéseket hozott a koronavírus-járvány megállítása érdekében, úgy tűnik, az osztrákok valójában nem minden esetben voltak elég alaposak.

Így fordulhat elő, hogy skandináv hatóságok szerint több száz, északi országokban azonosított fertőzéses eset vezethető vissza egyetlen apró, tiroli falura, az Alpok Ibizájának is nevezett Ischglre. Norvégia szerint a náluk elvégzett 1400 pozitív teszt 40 százaléka köthető Ausztriához, ebből több száz közvetlenül Ischglhez.

A nagyjából 1500 fős település népszerű síparadicsomnak számít, turisták millióit vonzza évente, ami a Politico cikke szerint jó táptalajt biztosított a fertőzés gyors terjedéséhez.



Fotó: TRIPELON-JARRY/ONLY FRANCE

Először március elsején, Izlandon figyeltek fel arra, hogy egy Münchenből érkező repülőjárat 15 utasa fertőződött koronavírussal, közülük 14-en Ischglből érkeztek. Az izlandi hatóságok értesítették az osztrák illetékeseket, de Franz Katzgraber, a tiroli egészségirányítás egyik fő tisztviselője azt írta, „orvosi szempontból valószínűtlen, hogy a fertőzést Tirolban kapták el”. Szerinte inkább a repülőjárat egyik Olaszországból érkező utasa fertőzhetett meg mindenki mást.

A következő napokban azonban dán, norvég, svéd és német betegekről is érkeztek hírek, akik szintén Ischglben síeltek. Március 7-én aztán pozitív lett a tesztje egy ischgli pultosnak is, de az osztrák hatóságok csak három nappal később zárták be a helyi vendéglátóhelyeket, amikor 15 újabb fertőzöttet találtak, ők mind találkoztak a fertőzöttnek bizonyult pultossal. A szállodákat azonban továbbra is nyitva hagyták, és üzemeltek a sífelvonók is.

Március 13-án karanténintézkedéseket hoztak egész Paznauntalban, az Ischglt körülölelő völgyben, de a sífelvonókat továbbra sem érintette a korlátozás.

Fotó: JAKOB GRUBER/AFP

Christof Lang, egy német újságíró is Ischglben kapta el a koronavírust. Ő március 5-én érkezett a faluba öt barátjával, akik aztán szintén megfertőződtek. Szerinte botrány, hogy az osztrákok már egy héttel korábban értesítést kaptak az első esetekről, mégis teljesen figyelmen kívül hagyták őket.

Tirolban viszont továbbra is azt állítják, mindent megtettek, amit tudtak. Erről beszélt például Bernhard Tilg helyi politikus is, szerinte „a külföldi sajtó úgy tesz, mintha Ischglből származna a koronavírus, de ez nem igaz”.

Ausztriában eddig több, mint 1800 fertőzést és öt koronavírusos halálesetet regisztráltak. A fertőzések nagyjából negyedét Tirolban regisztrálták, ahol mostanra a síelést is megszüntették.