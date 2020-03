A bevásárlóközösségek példája mutathatja meg, hogy miért a közelben termelt élelmiszer sokszor a legbiztonságosabb

A hivatalos tájékoztatás szerint ugyan az élelmiszerellátás zavartalan Magyarországon, de sokan vannak, akik a járvány miatt nem szívesen mennek most szupermarketekbe és zsúfolt üzletekbe. Erre utal az is, hogy utóbbi másfél hétben látványosan szaporodni kezdtek a különféle közösségi kezdeményezések, kiszállítási projektek, melyek alternatív élelmiszer-beszerzési lehetőségeket ígérnek.

De nem csak újonnan felbukkant projektek kínálnak alternatívákat: az ország több városában is működnek olyan bevásárlóközösségek, melyek épp azért jöttek létre, hogy összekössék a helyben élő fogyasztókat a közeli termelőkkel. Az egyik legnagyobb hazai bevásárlóközösség, a Nyíregyházi Kosár szervezőjével, Zalatnay Lászlóval tavaly októberben hosszan beszélgettünk a projekt működéséről, most pedig azért kerestük meg, mert kíváncsiak voltunk, mennyire változott meg a Kosár működése a koronavírus-járvány hatására.

Mint Zalatnay elmondta, nagyot nőtt az érdeklődés a Kosár iránt: múlt héten már karácsonyi szintű forgalmuk volt, ezen a héten pedig le is kellett állítaniuk a rendelések fogadását szerda délben, mert addigra már 200 vásárlójuk volt, és jelentősen megnőtt az egy főre eső megrendelt áru mennyisége is. Ez azt jelenti, hogy most pénteken 200 nyíregyházi család veszi fel náluk azt a terménymennyiséget, melyből a jövő héten főzni tudnak.

Zalatnay elmondása szerint a kétszázas limit egy kísérlet a számukra is: megnézik, hogyan tudják kiszolgálni ezt a mennyiséget, és aszerint döntenek majd arról, hogy jövő héten fogadjanak-e még több rendelést. A Kosár működésében is bevezettek óvintézkedéseket, egyszerre például csak öt vevő tartózkodhat az átvételi pontként használt üzletben, és védőkesztyűvel, maszkkal felszerelt önkéntesek készítik össze a terményeket a vevőknek.

Ez jóval nagyobb munkát jelent az önkéntesek számára, ráadásul eddig idősebb önkéntesek is részt vettek a Kosár működtetésében, de őket megkérték, hogy saját biztonságuk érdekében egy darabig ne jöjjenek többet. Ezért folyamatosan torborznak új embereket is, Zalatnay elmondása szerint szerencsére eddig sikerrel, vannak új érdeklődök.

Zalatnay László mesélt arról is, hogy már egy önkormányzat is megkereste őket: mivel biztonsági okokból be kellett zárni a helyi piacot, felmerült a település vezetőségében, hogy egy bevásárlóközösséget indítanának helyette, mivel az jóval kevesebb közvetlen érintkezéssel jár.

És amúgy is arra lehet számítani, hogy az országban hamarosan tucatnyi új bevásárlóközösség indul majd el: mint őszi cikkünkben is írtuk, a Nyíregyházi Kosár tagjai célként tűzték ki azt is, hogy minél több helyen segítsék új közösségek létrejöttét, és a tavaly elkezdett munka most már ott tart, hogy 10-12 településen lezajlott már a szervezőmunka nagy része, megvannak a termelők és a potenciális vásárlók is, és most arra a szoftverre várnak, ami segít majd összehangolni a bevásárlóközösség működését.

Zalatnay elmondása szerint ez a szoftver 1-2 héten belül kész lesz, és ennek köszönhetően sokkal könnyebben lehet majd a termelőket és a vásárlókat összekötő webshopokat üzemeltetni országszerte. Mint mesélte, látják ők is, hogy a koronavírus-járvány miatt sok új Facebook-csoport és egyéb kísérlet indult a helyi gazdák és a fogyasztók összekötésére, de ezeknél sokszor nehéz eligazodni, a vásárlók nem mindig látják, pontosan mit és kitől vesznek.

Zalatnay beszélt arról is, hogy a most kialakult helyzetnek is az lehet majd az egyik tanulsága, amit a bevásárlóközösségük az indulásuk óta hangsúlyoz: az élelmiszer esetében a legbiztonságosabb mindig a helyben megtermelt áru. És Zalatnay szerint a mostani állapot lehetőséget teremt arra is, hogy jobban megértsük, hogyan is működtek eddig az ellátási láncok, illetve a gazdaságunk, és amikor majd ott tartunk, hogy a gazdaság újraindítására lesz szükség, akkor tényleges opcióként merülhet fel, hogy egy környezettudatosabb, lokálisabb változat mellett döntsünk.

„Ebben a helyzetben a gazdaság alapjait tudjuk újra megérteni” – mondta Zalatnay, aki szerint az az üzenet, hogy minden egyes ember egyéni, személyes döntése is szükséges a járvány megállításához, az arra is rámutat, hogy a gazdaság terén is sokkal nagyobb az egyéni döntések szerepe, mint gondolni szoktuk. „Fontos tapasztalatunk lehet most az, hogy a mindennapi döntéseink meghatározhatják, hogy milyen lesz a jövő” – mondta erről.

