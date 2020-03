Tesztelni, tesztelni, tesztelni és még tesztelni!

Alex Tabarrok, a virginai George Mason Egyetem világhírű közgazdaságtan-professzora arról írt bejegyzést blogjára, a Marginal Revolutionra, hogy az Egyesült Államok miként térhetne vissza a normális gazdasági működéshez a járvány után. Ahhoz, hogy minél rövidebb idő alatt normalizálódhasson az élet, az embereknek legalább egy része visszatérhessen dolgozni, és újrainduljon a gazdaság, minél többször és minél szélesebb körben tesztelni kell a lakosságot koronavírusra – írja a közgazdász. Dél-Korea járványkezelési példáját ajánlja tehát az Államoknak: földeríteni minél több fertőzést, a terjedést nyomon követni, a fertőzötteket elkülöníteni. Az egészségügyi dolgozókat minden nap tesztelni.

Tabarrok szerint az amerikai egészségügyi hatóságok óriási hibát követtek el, amikor késlekedtek az intézkedésekkel, és napokig még a tesztelést sem látták fontosnak. Most ugyan rákapcsolt az amerikai egészségügy, és már nyolcvanezer tesztet végeztek, de ez még mindig nagyon kevés.

A fertőzöttséget kimutató vírusteszten kívül egy másik fajtára is nagy szükség van: az antitesttesztre, amely kimutatja az alanyról, hogy korábban már átesett a fertőzésen, és a szervezete ellenanyagot termelt. A SARS-Cov-2 vírusnál alkalmazható antitestteszteket most fejlesztették ki, illetve jelentették be, Tabarrok szerint létfontosságú minél gyorsabban, minél szélesebb körben alkalmazni. A fertőzésen már átesett, rész- vagy teljes immunitást szerzett embereket azért is fontos lenne megtalálni, mert a vérük a betegek kezeléséhez is kell, az egészségügy folyamatosan keresi az ilyen véradókat. Az új koronavírus-fertőzés egyik lényeges tulajdonsága, hogy erős immunrendszerű, egészséges emberek akár úgy is áteshetnek a fertőzésen, hogy szinte észre sem veszik, illetve enyhe megfázásra jellemző tüneteket mutatnak csak.

Alex Tabarrok 2009-ben előadást tart a TED-en. Fotó: Bill Holsinger-Robinson/Wikipedia

Ha távolságtartással, bezárkózással, a társadalmi működés takarékra állításával sikerül lelassítani a járvány terjedését, és megmenteni a sűrűn lakott nagyvárosokat a katasztrofális következményektől, az ország lassú újraindításában is nagyon fontos szerepük lesz a fertőzésen már átesett, immunis embereknek.

Tabarrok javaslataival eléggé egybecseng mindaz, amit Larry Brilliant, a fertőző betegségek veterán szakértője mondott a Wirednek. Brilliant korábban a himlőjárványok (szintén vírusfertőzés) leküzdésében vállalt fontos szerepet, de mostanában két okból került elő a neve: egyrészt az ő szakértői munkáján alapult a 2011-es, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate Winslet és Matt Damon főszereplésével készült Contagion (A fertőzés) című hollywoodi produkció, aminek mostanában nagyon megpördült a nézettsége a streamingszolgáltatóknál, illetve 2006-ban tartott egy TED-előadást, amelyben milliárdnyi embert megbetegítő, milliók életét követelő vírusjárványt jósolt.

Brilliant kifejtette, hogy a fertőző betegségekkel foglalkozó tudósok már 10-15 éve figyelmeztetnek arra, hogy csak idő kérdése, mikor alakul ki egy hatalmas, gyilkos járvány. A politikusok nem vették komolyan ezeket a figyelmeztetéseket. Donald Trump – akiért egyáltalán nem rajong Brilliant, mint az interjúból több ponton kiderül – például 2018-ban kirúgta Timothy Ziemert, aki az USA Nemzetbiztonsági Tanácsában az egészségügyi biztonságért és a járványügyért volt felelős. Vele együtt távozott a kormányzati stábból az összes járványügyben kompetens szakember. Részben ennek is lehetett a következménye, hogy az Egyesül Államok kormánya a vírusról szóló első jelentések után 12 héten át tétlenkedett, sőt az elnök kamunak, a demokraták hazugságának is nevezte a járványt.

„Ez volt a legfelelőtlenebb dolog, amit életemben politikustól láttam” – mondta Brillant.

A 75 éves Brilliant szerint ez a koronavírus-járvány a legveszélyesebb járvány az életünkben. Nem tehetünk mást, minthogy lassítjuk a terjedést, amennyire lehet, addig, amíg a népesség egy jelentős része immunitást nem szerez, illetve el nem készül a vírus elleni oltóanyag, illetve egy hatásos antivirális szer, amivel a fertőzés részben kezelhető, részben a megelőzésben is alkalmazható. A Tamiflue nevű influenza elleni antivirális gyógyszer eredményei azt mutatják, hogy lehetséges ilyen típusú szerrel akadályozni a járvány kitörését vagy továbbterjedését. Illetve az AIDS-gyógyszerek sikere is azt bizonyítja, hogy képesek vagyunk fölvenni a harcot a leggyilkosabb vírusokkal szemben is.

Brilliant is a járványkezelés dél-koreai példáját tartja legbiztatóbbnak és követendőnek, azt ugyanakkor nem tartja valószínűnek, hogy az Egyesült Államokban bevezethetők lennének annyira szigorú, a személyes szabadságot annyira radikálisan korlátozó intézkezkedések, mint Kínában, Vuhan városban, illetve Hupej tartományban. Viszont minél több tesztre lenne szükség az ország minden részében: földeríteni, minél pontosabban, hogy merre jár a vírus, merre terjed. Nagyon fontos lenne olyan egyszerűen, otthoni körülmények között is megbízhatóan működő koronavírustesztek készítése, mint amilyenek például a terhességi tesztek.

Arra a kérdésre, hogy mit tenne, ha ő lenne az Egyesült Államok elnöke, Brilliant azt felelte, hogy azonnal kinevezné Ronald Klaint teljhatalmú „Covid-cárnak”. Klain a Clinton- és Obama-kormányokban dolgozott, két alelnöknek, Al Gore-nak (1995 és 99 között) és Joe Bidennek (2009-2011) volt kabinetfőnöke, és ő volt az Ebola-járvány elhárításával megbízott kormánytisztviselő 2014-15-ben. (Érdekes válasz, mivel a jogi végzettségű, bürokrata Klain Ebola-elhárítási kinevezését pont ezért kritizálták sokan, mivel semmiféle egészségügyi vagy járványügyi tapasztalata nem volt.)

Brilliant szerint három tényező szükséges ahhoz, hogy egyáltalán felmérhető legyen, mikor térhet vissza az Egyesült Államok a normális működéshez. Először is tudni kellene, mekkora a fertőzöttség valódi mértéke. Ehhez sokkal több tesztet kell elvégezni. Másodszor hatékony gyógymódot kell találni, akár vakcinát akár antivirális gyógyszert, mert amíg nincs a kezünkben hatásos szer, addig nem mondhatjuk, hogy túl vagyunk az egészen. Végül ki kell alakulnia az immunitásnak a népesség jelentős részében. Ezt is tesztelni kell, azonosítani azokat az embereket, akik már nem is kaphatják el és nem is terjesztik a vírust, kapjanak műanyag karkötőt, vagy bármilyen más igazolást, és kezdjék meg a munkát. (Marginal Revolution, Wired, The New York Times, Washington Post)