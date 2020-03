A kutatók sem biztosak benne, miért halnak meg olyan kevesen Németországban a koronavírus miatt

A szakértők is bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy Németországban más országokhoz képest miért jóval alacsonyabb a koronavírus halálozási arányszáma. Vasárnapi adatok szerint az országban 22364 fertőzöttről tudni, de mellette csak 94 ember vesztette életét a vírus miatt, ami sokkal jobb arányban, mint azokban az európai országokban, ahol hasonlóan erőteljesen érkezett már meg a vírus. Azaz a vírus által leginkább sújtott tíz ország közül messze Németországban legalacsonyabb a halálozási arány, ráadásul úgy, hogy Olaszország mellett itt a legnagyobb a 65 év felettiek aránya a társadalomban.

Hogy ez pontosan miért alakult így eddig, arról a járványügyi szakértőknek is megoszlik a véleménye. A Guardian által megkérdezett kutatók persze mind óvatosan fogalmaztak, elsősorban azért, mert a járvány alatt rendkívül gyorsan változnak a dolgok, napról napra lehetnek radikális fordulatok, így elkiabálni senki nem akar semmit.

Fotó: Emmanuele Contini/NurPhoto

A német központi közegészségügyi intézet, a Robert Koch Intézet elnöke, Lothar Wieler például nem számít arra, hogy hosszabb távon is megmarad ez a jelentős különbség a német és az olasz arányok között. A hamburgi egyetem orvosi központjának infektológiai osztályát vezető Marylyn Addo szerint az arányok közötti eltérésre az egyik magyarázat az lehet, hogy míg az észak-olasz kórházakban már gyakorlatilag nem férnek fel az új betegek, addig a német kapacitások még nincsenek teljesen kihasználva, és több idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy felszabadítsanak ágyakat, beszerezzék a szükséges eszközöket és átcsoporosítsák az egészésgügyi dolgozókat.

Addo szerint Németország egyik előnye, hogy az első német eset felfedezésénél elkezdték a kontaktkutatásokat, ezzel pedig időt nyertek a kórházak számára a közelgő vihar előtt. Németországban már az enyhébb tüneteket produkáló betegeket is tesztelni kezdték, emiatt pedig jóval több esetet fedeztek fel, mint sok másik országban, ez pedig precízebb képet adott a vírus terjedéséről.

Arról eltérő adatok jelentek meg, hogy mennyi tesztet tudnak elvégezni Németországban, de az biztos, hogy sokat: van ahol napi 12 ezerről, van ahol heti 160 ezerről lehet olvasni. És mint a cikk megjegyzi, az országban ugyan olyan mértékben még nem tesztelik az embereket, mint mondjuk Dél-Koreában, de már több mint egy hónapja érvényben vannak azok az irányelvek, melyek alapján akkor is tesztelni kell valaki, ha a betegség korai tüneteit mutatja, vagy ha találkozott valakivel, aki megbetegedett. Emellett vizsgálják az Olaszországból, Ausztriából vagy Kínából visszatért embereket is, és így akadhattak rá sok olyan fertőzöttre is, akik síelni voltak, és mivel jellemzően fiatalabbak és egészségesek, jó eséllyel máshogy ki sem szűrte volna őket a rendszer. Ez is egy magyarázata lehet az alacsonyabb halálozási rátának.

Erről beszélt Christian Drosten, a berlini Charité kórház virológusa, aki a német kormánynak is ad tanácsot egészségügyi kérdésekben. Szerinte is arra lehet számítani, hogy a következő hetekben nőni fog a halálozási arány az országban, párhuzamosan azzal, ahogy nehezebb lesz kiszűrni a magas kockázatú területeket, illetve a tesztelési kapacitások is terhelődnek majd.

Drosten szerint épp ezért úgy tűnhet majd, hogy a vírus veszélyesebbé vált, de valójában nem erről van szó, hanem egyszerűen csak egyre több és több esetet nem fognak majd megtalálni.

Ráadásul szemben Olaszországgal, Németországban egyelőre jellemzően nem végeznek koronavírus-vizsgálatokat azokon az elhunytakon, akik nem voltak fertőzöttként nyilvántartva. Mód ugyan van erre, de a decentralizált német ellátórendszerben ez még nem számít egy bevett gyakorlatnak. Épp ezért előfordulhat, hogy lehetnek még, akik a koronavírus miatt haltak meg, csak ezt nem regisztrálták. Ugyanakkor Addo nem hisz abban, hogy statisztikailag jelentős méretű esetről lehetne szó: azok a klinikák, ahol légzőszervi megbetegedésekkel foglalkoznak, már hetek óta pontosan tudják, hogy mivel állnak szembe, így szerinte valószerűtlen, hogy ne vennék észre a koronás fertőzéseket.