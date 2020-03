A térségben nálunk a legmagasabb a koronavírussal fertőzöttek halálozási aránya

Vasárnapi adatok alapján a nálunk regisztrált 131 koronavírusos beteg kevésnek számít.

Kifejezetten magas ugyanakkor az itthoni halálozási arány.

Magyarországon ketten hunytak el vasárnap a koronavírus miatt, egy 65 éves és egy 75 éves nő, ezzel hatra emelkedett a magyar áldozatok száma. Lengyelországban is ketten hunytak el tegnap a járványban, jóval fiatalabbak, mint a magyar áldozatok: egy 37 éves nő és egy 43 éves férfi. Tegnap óta Csehországban is van már halálos áldozata a vírusnak, egy 95 éves férfi. Romániában is bejelentették az első három halálesetet: egy végső fázisban lévő 67 éves rákbeteg férfi egy 74 éves cukorbeteg, krónikus veseelégtelenségben szenvedő páciens, és egy 70 éves, szintén cukorbeteg férfi hunyt el. Ausztriában megduplázódott a halottak száma egyetlen nap alatt 8-ről 16-ra. Szerbiában egy 92 éves nő lett a járvány második áldozata vasárnap, Szlovéniában szintén egy 90 feletti beteg hunyt el, ő is a második áldozat volt az országban.

Vasárnap adatok szerint a szomszédos országokkal és Csehországgal, Lengyelországgal összehasonlítva nálunk van a második legkevesebb (131) igazoltan is koronavírusos beteg. Csak Ukrajna van mögöttünk.



Ausztria: 3 564

Csehország: 1120

Lengyelország: 634

Románia: 433



Szlovénia: 414

Horvátország: 254

Szerbia: 222

Szlovákia: 185

Magyarország: 131

Ukrajna: 73

(vasárnapi adatok)

Nagyon nehéz számokra támaszkodni a koronavírus esetében. Az igazolt betegek száma a hivatalos statisztikákat vezetők szerint is csak töredéke az összes fertőzöttnek, mivel sokan tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel esnek át a betegségen úgy, hogy orvos közelében sem jártak.

Torzítja az adatokat az is, hogy hány tesztet végeznek egy országban. Minél többet, annál pontosabb lehet a kép. Az alacsony magyar fertőzöttségről szóló adatok annak is köszönhetőek, hogy nagyon kevés tesztet végeznek itthon, még akkor is, ha ez sok esetben erősen indokoltnak tűnne, mint ebben a két friss esetben.

Ausztriában például vasárnapig 21 ezer embert vizsgáltak, Csehországban 15 584-et. Ebben a két országban így nem meglepő módon ezer fölött van a statisztikákban a fertőzöttek száma.

Nálunk 4 443 tesztet végeztek vasárnapig. Szlovákiában nálunk is kevesebbet, 3 489-at. Ott is viszonylag kevés az igazolt beteg. (Szlovákiába csütörtökön érkezett egy egészségügyi szállítmány Kínából, 100 ezer ajándék teszttel, a csehek is vettek. Románia most rendelt meg kétmillió darabot Dél-Koreából.)

Hiába a kevés regisztrált fertőzött, a halálos áldozatok száma nálunk kifejezetten magas.

Ausztria: 16

Lengyelország: 7

Magyarország: 6

Ukrajna: 3

Románia: 3

Szlovénia: 2

Szerbia: 2

Horvátország: 1

Csehország: 1

Szlovákia: 0

Csehországban 1120 betegre jut egy halálos áldozat. Szlovákiában hivatalosan még nincs áldozata a koronavírusnak. Kedden elhunyt egy koronavírussal fertőzött 84 éves nő, de a későbbi vizsgálatok azt állapították meg, hogy szívinfarktus okozta a halálát.

A halálozási mutató az igazolt betegek körében vasárnap nálunk volt a legmagasabb: