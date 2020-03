330 fős ideiglenes kórházat csináltak a Hungexpón, Kiskunhalason már beszerelték a lélegeztetőgépeket

Mind a tíz eddigi koronavírusos halálesetnél krónikus alapbetegséget is megállapítottak, mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Szerda reggelre 226-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, valamint elhunyt egy brit beteg is. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján bejelentették azt is, hogy a MOL almásfüzítői gyárában mostantól szélvédőfolyadék helyett fertőtlenítőszert fognak gyártani.

Müller Cecília külön szólt az idősotthonokban élőkhöz. Kérte, hogy ők is tartsák be a társadalmi távolságtartás szabályait, mindenképp tartsák a kapcsolatot a családjukkal, ha csak lehet, mozogjanak, és figyeljenek a mentális egészségükre is. Müller megköszönte a szociális szektorban dolgozók munkáját. Elmondása szerint

van olyan idősotthon, ahová a teljes ápolószemélyzet beköltözött, hogy ne legyen esélyük behurcolni a vírust. Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője arról beszélt, hogy a kiskunhalasi mobilkórházba már beszerelték a lélegeztetőgépeket, és a Hungexpón is létrehoztak egy 330 fős ideiglenes kórházat, ami valószínűleg bővíthető lesz. Ezeket az ideiglenes kórházakat akkor fogják elkezdeni használni, ha a normál kapacitás már nem lesz elegendő. A kormány közben 15 milliárd forintot különített el védőeszközök beszerzésére.

Azt is mondta, hogy hamarosan „törvényességi észrevételt fognak tenni” azoknál az önkormányzatoknál, amelyek kijárási tilalmat rendeltek el. (Így tettek például Polgáron és Sződligeten is.)

Hatan szorulnak intenzív kezelésre

Mióta az operatív törzs online sajtótájékoztatókat tart, a szerkesztőségek előzetesen, emailben küldhetik el a kérdéseiket, aztán ezekből válogatnak. Szerdán ezekről beszéltek: