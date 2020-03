Emmi: A kormány határozott fellépése miatt jelent meg ilyen későn a járvány Magyarországon

Pontos, kimunkált terv szerint folyik a koronavírus elleni védekezés - kezdődik az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye, amelynek apropója nem egyértelmű, de valószínűleg a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnökének szombati interjújára reagál.

Az Emmi felidézi a járványügyi felkészülés kezdeteit: „Az Egészségügyi Világszervezettől január 24-én érkezett az első jelzés arról, hogy Európában is megjelent az új koronavírus. Másnap, január 25-én az EMMI összes érintett háttérintézményének képviselői összeültek és kidolgozták az eljárásrendet az egészségügyi intézmények számára. Az EMMI és a háttérintézményei folyamatos egyeztetései során elkészültek azok a tervek is, amelyek 2-3 hétre előre előkészítették a kormány döntéseit, és a munka ebben a szellemben folyik jelenleg is.”

Ezután tér rá a közlemény arra, hogy „sok vélemény érkezett ehhez a munkához, sajnos a MOK azonban már csak akkor jelentkezett a javaslatcsomagjával - akkor is a médián keresztül -, amikor az abban szereplők már vagy intézkedés formájában megjelentek, vagy szerepeltek a kormány döntéseit előkészítő anyagokban.” Ahogy szombati cikkünkben írtuk, az orvosi kamara március 15-én közölte 11 pontból álló javaslatcsomagját, amelyben egyebek között szigorúbb intézkedéseket látott szükségesnek az emberek mozgásának korlátozására, sokkal több védőeszközt kért az egészségügyi dolgozóknak, és az ellátás átszervezését is javasolta. Kovács Zoltán államtitkár még aznapi sajtótájékoztatóján „politikai akciónak” minősítette a javaslatot, Orbán Viktor kormányfő azonban másnap már egészen más tónusban nyilatkozott: azt mondta, hogy minden józan szakmai javaslatot kész megfontolni, így a kamara javaslatait is. Három nappal később a kamara elnöksége találkozott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, aki hangsúlyozta, hogy számít a kamara javaslataira és együttműködésére.

A MOK elnöke, Kincses Gyula a 444-es interjúban azt mondta, a kormány nagyon sok mindent elkezdett megvalósítani a március 15-én közzétett pontokból: „Nem akarom azt mondani, hogy minden rendelkezés azért történt, mert a kamara abban a bizonyos tizenegy pontjában leírta, de az tény, hogy egyre nagyobb számban egyeznek az intézkedések azokkal, amiket mi leírtunk. Tehát úgy tűnik, hogy mi jó intézkedéseket kértünk, jó irányba indultunk.” Az Emmi egyébként egy olyan nyilatkozatra reagált így, amelyben Kincses hangsúlyozta, általánosságban a kormány intézkedései jó irányba mutatnak, csak kevés az információ arról, hogy valójában mi történik a rendszerben.

A vasárnapi közlemény leszögezi, hogy

„a kormány határozott fellépésének jelentős szerepe van abban, hogy Magyarországon a járvány bármilyen európai összevetésben két-három héttel később jelent meg, és lényegesen kevesebb fertőzést okozott, mint a nyugat-európai országokban.”

Hangsúlyozzák, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és háttérintézményei továbbra is minden nap egyeztetnek, és folyamatosan 2-3 hétre előre előkészítik a kormány szükséges döntéseit. „A WHO első bejelentése óta mindig időben léptünk, ennek köszönhető, hogy az európai országokkal is összehasonlítva nálunk jóval laposabb a fertőzés görbéje. Továbbra is 2-3 héttel az események előtt járunk és a magyar egészségügyi rendszer felkészítését végezzük a tömeges megbetegedések időszakára.”