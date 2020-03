Boris Johnson üzent a karanténból: A koronavírus bebizonyította, hogy társadalom mint olyan, létezik

Sok mindent szokás idézni Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnöktől, nőnapon például Orbán Viktor is megtette. Egyik leghíresebb mondását még a temetésén is felhozták, úgy szól, hogy „there is no such thing as society. There are individual men and women and there are families”, vagyis

„társadalom mint olyan, nem létezik. Egyes férfiak és nők léteznek, meg családok”. Az állam leépítéséről és a szakszervezetekkel vívott háborújáról híres Thatcher ezt egy olyan gondolatmenet részeként mondta, miszerint az emberek elfogadták, hogy ha bajuk van, akkor azt a kormánynak kell megoldania. Pedig szerinte elsősorban nekünk kell gondoskodnunk magunkról, és addig nincsenek jogosultságaink sem, amíg nem teljesítettük a kötelességeinket.

Azóta is sokat vitatkoztak Thatcher mondatainak pontos jelentéséről, mindenesetre Boris Jonhnson, a most regnáló, szintén konzervatív miniszterelnök a karanténból üzenve megidézte elődjét egy videóban.

A koronavírussal fertőzött Johnson az élelmiszerboltokban, gyógyszertárakban és kórházakban dolgozókat, valamint az önkénteseket méltatta, majd arra jutott, hogy a koronavírus-válság egy dolgot már biztosan bizonyított a briteknek: „there is such a thing as society”, vagyis: