„Elvitték az első beteget, utána még három napig ment a buli”

Alex egy szép tiroli faluban, Ischglben várja, hogy hazajuthasson Magyarországra, lehetőleg anélkül, hogy bárkit megfertőzne. A síparadicsom, ahol dolgozott, eddig szép fekvéséről és az óriási bulikról volt híres: az Alpok Ibizájaként emlegették. Most azonban azzal került be a hírekbe, hogy jó pár héttel ezelőtt valószínűleg síelők ezrei kapták itt el és hordták utána Európa különböző részeibe a koronavírust.

Egyes hírek szerint már február végén pozitív lett az egyik itteni bár alkalmazottjának a tesztje, de erről nem szóltak a hatóságoknak. Aztán március 5-én az izlandi hatóságok jelezték a tiroli hatóságoknak, hogy Ischglből visszatérő izlandi síelők egy csoportjának pozitív lett a tesztje, de a tiroli egészégügyi vezető azt felelte, egyáltalán nem biztos, hogy náluk fertőződtek meg, így nem is tett lépéseket.

Március 7-én aztán bejelentették, hogy az egyik legnépszerűbb bár, a Kitzloch felszolgálója valóban megfertőződött, majd később kiderült, a bár további 16 alkalmazottja is elkapta a vírust. A ZDF német közszolgálati tévével az osztrák hatóságok azt közölték, az ügyben nyomozás indult.

A síparadicsomban eleinte egyáltalán nem vették komolyan a járványt, majd amikor egyértelmű lett, hogy a több száz fős bulikon valószínűleg mindenki összevissza fertőzte egymás, fejvesztve menekültek a vendégek és egy csomó alkalmazott is.

Alex, aki alapvetően utazásairól vlogol, most kivételt tett, és két videót is készített arról, mit él át az azóta teljesen lezárt síparadicsomban, és kérdéseinkre is szívesen válaszolt.

Nagyon sokan vihették haza a vírust

Néhány nappal ezelőtti videóján arról beszélt, nem mellékes, hogy március 7., amikor hivatalosan is bejelentették az első fertőzést a faluban, egy szombati nap volt, ugyanis ilyenkor cserélődnek a turnusok, és több ezer ember hagyta el a síparadicsomot, akik közül sokan megfertőződhettek, akik pedig érkeztek, már ki voltak téve a fertőzés veszélyének. „Akik hazamentek, azok már hazavitték a vírust, akik meg frissen érkeztek, mondhatjuk, hogy rosszkor érkeztek”. Alex szerint a helyzetet akkor sem vették még komolyan, a szórakozóhelyek ugyanúgy üzemeltek, ment a buli.

A Kitzloch bár, ahol az első hivatalos fertőzött dolgozott. Fotó: JAKOB GRUBER/AFP

Alex egy olyan bárban dolgozik, ami a Kitzloch testvérbárja, ugyanazok a tulajdonosok, és a két bár alkalmazottjait ugyanott szállásolják el. Miután kiderült, hogy az első hivatalos fertőzött, akit kórházba is szállítottak, valóban koronavírusos, a személyzet minden tagját letesztelték és karanténba zárták. A buli azonban továbbra sem állt le, a karanténba helyezett személyzet helyére új embereket hoztak, akik dolgoztak a betegek helyett is.

„Attól a naptól számítva, hogy elvitték ezt az első beteget Innsbruckba, még három napig tartott a buli”

- mesélte Alex.

Miután kiderült, hogy további 16 alkalmazott tesztje lett pozitív, a rendőrség bezáratta a bárt. Alex azt meséli, egy héttel (!) azután, hogy az izlandiak jelezték, hogy pozitív a tesztjük, elkezdtek pletykálni a faluban, és egyre nagyobb lett a káosz. Ezután kénytelenek voltak az összes szórakozóhelyet bezárni.

„Az emberek nem tudták, hogy mitévők legyenek, egyik napról a másikra a hegyek Ibizájának nevezett faluban egy katasztrófafilmbe illő pánik tört ki, és mindenki menekült, amerre látott” - mondta Alex.

Sok vendég még a síléceit is hátrahagyta. Alex mesélte, hogy a vendéglátóhelyek tulajdonosai maguk kezdték intenzív nyomás alá helyezni a vendégeket és alkalmazottaikat is, arra biztatták őket, minél előbb térjenek haza. Voltak olyan vendégek, akiknek még azt sem hagyták, hogy a 200 eurós számlájukat kifizessék, csak menjen minél előbb haza. De a sífelvonók és az éttermek a hegyen tovább működtek. Nem sokkal később aztán ezeket is leállították, bezárták a hoteleket, hazaküldték a vendégeket, majd lezárták az utakat is.



A síelők közül valószínűleg már nagyon sokan fertőzöttek voltak, amikor telekocsikkal, vonattal, ahogy tudtak, hazaindultak. Tesztelni nem nagyon tesztelték őket, sőt Alex elmondta, szinte egyáltalán nem tesztelnek a faluban, szerinte azért, mert nem akarják rontani a statisztikákat.

Alexet két barátja is meglátogatta, mindkettőjük koronavírus-tesztje pozitív lett

Alex úgy gondolja, ő maga is elkapta a vírust már a legelején, amikor még nem volt nyilvánvaló, hogy mekkora a baj. Négy napig köhögött, aztán lázas lett, gyengének érezte magát, szúrt a háta. Ráadásul két héttel korábban kint járt nála két magyar barátja, akikkel végigjárták a helyi bárokat, ahol nagyban ment még a buli.

Miután hazamentek, mindketten belázasodtak. Egyikük Németországban él, nála azonnal megcsinálták a tesztet, ami pozitív lett. Neki azt tanácsolták az orvosok, hogy maradjon otthon két hétig. Rendszeresen hívták telefonon, igyekeztek feltérképezni a kontaktjait. Miután erről értesült, a másik, Magyarországon élő barátja igyekezett az előírások szerint eljárni, otthon maradt, és felhívta a forróvonalat. Bár elmondta, hogy legalább az egyik barátja, akivel napokig szoros kapcsolatban volt, biztosan elkapta a vírust, azt mondták, nem mennek ki hozzá, maradjon otthon két hétig. Bár ez hamarosan letelik, ő nem volt biztos benne, hogy valóban meggyógyult, és nem akart összefertőzni senkit, így felhívta a háziorvosát tanácsért. Az orvostól végül kapott beutalót, és mehetett tesztre. Kocsiba ült, és a kijelölt helyre ment, ahol először azt mondták, mivel nincs tünete, nem tesztelik, de végül csak elvégezték rajta. Az ő tesztje is pozitív lett.

Alex elmondta, most már komolyabban veszik a helyzetet, a rendőrök naponta ellenőrzik, hogy valóban otthon vannak-e. Viszont a telefonszámot, amit a járvány miatt hívni lehet, hiába hívja, senki sem veszi fel.

„Nem játék ez az egész, higgyétek el, én tudom, a saját bőrömön tapasztalhattam” - üzeni Alex a kételkedőknek. „Csak annyit üzenek nektek, ne becsüljétek le, maradjatok otthon, gondoljatok az idősebbekre, gondoljatok a szeretteitekre!”

Németországot érinti a legrosszabbul

Az Umlat nevű cég, ami 200 millió okostelefon anonim adatait elemzi, készített egy térképet, amin az követhető, nagyjából hogyan terjedt szét Ischglből a koronavírus. Az analízisben azt figyelték, merre mozogtak a potenciálisan fertőzött emberek január elseje és március 14. között.

Az adatok elemzése után arra jutottak, Németországot fertőzték meg a legjobban a síelésből hazatérők,

de Nagy-Britanniába, Svájcba és Spanyolországba is eljutott a koronavírus Ischglből.

Németországon belül főleg Berlinbe, Hamburgba, Kölnbe, Frankfurtba és Münchenbe tértek vissza a síelők Ischglből, Spanyolországban északra és a tengerparti településekre, különösen Barcelona és Valencia között. Skandiában elsősorban Oslóba, Helsinki és Örebro térségébe irányult a forgalom.

A magyarok a napokban hazajönnek

A hetekig Ischlgben rekedt magyarokat a napokban hazahozzák. Megkeresésünkre a Külgazdasági és Külügyminisztérium megerősítette, hogy elhagyhatják a régiót.

„Mindenki, aki Ausztria felől érkezik Magyarországra, a határátlépéskor egészségügyi ellenőrzésen esik át. A hatóságok a vizsgálatok alapján, az országba belépők állapotának megfelelően döntenek arról, hogy 14 napos házi vagy intézményi karantént rendelnek el. A fertőzött osztrák területekről érkezők ennek megfelelően mindenképpen el lesznek különítve.

A tiroli Ischgl és térsége vonatkozásában elrendelt karanténintézkedés március 28-án lejárt, ennélfogva az ott tartózkodó magyarok szabadon távozhatnak. Hazajutásukat az ausztriai magyar külképviseletek segítik”.