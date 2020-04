Győrben a jegyző és a polgármester mellett az egyik alpolgármester is elkapta a koronavírust

Gyorsan söpör végig a koronavírus egy munkahelyen.

Vasárnap jelentette be Győr polgármestere, Dézsi Csaba András, hogy a város jegyzőjének, Lipovits Szilárdnak pozitív lett a koronavírus-tesztje. A jegyző a múlt hét elején lázasodott be, a betegséget felső légúti hurut kísérte. Magánklinikán elvégeztetett egy tesztet, ami pozitív lett. Gyorsan elmúltak a panaszai, vasárnap már tüntetmentes volt, otthon gyógyult.

A város polgármestere ugyan tünetmentes volt, de a biztonság kedvéért ő is elvégeztette magán a tesztet. Ezt azzal is indokolta, hogy április elsején a civil szakmájához is visszatért volna, Dézsi ugyanis a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kardiológus-főorvosa. (A kettős állást éppen a Dézsi miatt hozott törvény teszi lehetővé.) Dézsi azt mondta, hogy orvosként nem dolgozott mostanáig, de polgármesterként bejárt egyeztetni a kórház vezetésével.

A polgármester szintén magánklinikán elvégzett első, csütörtöki vizsgálata nem mutatta ki a vírust a szervezetében, a keddi második teszt viszont pozitív lett. Miután erről értesítették szerdán este, közleményben be is jelentette a hírt Dézsi. Otthonról fog dolgozni.

Szintén szerda este Győr egyik alpolgármestere, Radnóti Ákos is bejelentette, hogy az ő tesztje is pozitív lett. Dézsihez hasonlóan ő is a biztonság kedvéért végeztette el a tesztet, szintén magánúton, mert tüntetmentes volt. Az alpolgármester is ottoni karanténba vonul.