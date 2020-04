23 évet kapott Ján Kuciak és barátnőjének gyilkosa

Huszonhárom év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bazini székhelyű különleges bíróság Miroslav Marčeket, Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és barátnője két évvel ezelőtti, nagy botrányt és politikai viharokat is kiváltó meggyilkolása és egy további emberölés miatt hétfőn.

Miroslav M., a gyilkosságok végrehajtója. (A kép még a december 19-i bírósági meghallgatáson készült.) Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Az ítélet egy korábbi, 2016-ban elkövetett gyilkosságra is vonatkozik.

Juraj Novocky, az ügyben eljáró különleges ügyész - a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség beszámolója szerint - azért nem életfogytiglani, hanem 25 éves szabadságvesztés büntetés kiszabását kérte, mert a vádlott bevallotta a bűncselekményeket és a törvényszéki szakértők szerint esetében nem lehet teljesen kizárni annak lehetőségét, hogy visszailleszkedjen a társadalomba. A bíróság viszont ennél is enyhébb, 23 évi fegyházbüntetést szabott ki tekintettel arra, hogy a vádlott együttműködött a hatóságokkal.

A gyilkosság közvetítője, Andruskó Zoltán decemberben 15 évet kapott, miután vádalkut kötött az ügyészséggel. A gyilkosságok megrendelésével vádolt Marian Kocnert egy váltóhamisítási ügyben ítélték 19 év börtönre idén februárban.

Sólymos Karin helyszíni összefoglalója:

„A volt hivatásos katona még tavaly decemberben az előzetes eljárás során ismerte be, hogy ő lőtte le Ján Kuciak oknyomozó újságírót és jegyesét, Martina Kušnírovát. Beismerő vallomást tett egy másik gyilkosság ügyében is - bevallotta, hogy ő gyilkolta meg Molnár Péter gútai vállalkozót is, még 2016-ban.



A bírói szenátus még február elején döntött úgy, hogy Miroslav Marček vádlott ügyében elkülönített büntetőjogi eljárást indít, meggyorsítva így a Kuciak-pert. Akkor a szenátus elnöke úgy nyilatkozott, hogy akár két nap alatt dönthetnek a volt hivatásos katona büntetéséről. Ennek ellenére már a főtárgyalás első napján ítéletet hirdetett a bírói szenátus. Az elkülönített eljárás keretein belül további bizonyítási eljárás már nem folyt, kivéve a büntetéssel és a kártérítés megállapításával kapcsolatban.



Ma az írásos és tárgyi bizonyítékok mellett a Miroslav Marčekről készült pszichológiai és pszichiátriai szakvéleményeket vizsgálta a bíróság és azt, hogy lehetséges e Marček reszocializációja. Robert Máthé pszichológus a bíróságon elmondta, a reszocializáció lehetősége kedvezőtlen és valószínűsége alacsony. Ľubomíra Izáková igazságügyi szakértő szerint pedig a volt katona nem lelkibeteg és nem is alkohol- vagy drogfüggő, ennélfogva beszámítható így tudatában volt tettei következményével. ”