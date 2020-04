Újabb kormányrendeletek: túlórázhatnak a rendőrök, katonák, idősotthonban dolgozók

Egy rakat új kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben vasárnap éjszaka. Többek között az ingyenes parkolásról és a SZÉP-kártyákról, túlórák és büntetésvégrehajtásról a koronavírushoz kötődően, írja az mfor.

Töménytelen túlóra jön

Akár 24 órát is dolgozhatnak az idősotthonokban dolgozók az új kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt. A 24 órás műszakok után viszont biztosítani kell a dolgozóknak egy összefüggő 48 órás pihenőt.

Túlórákkal kell számolniuk a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknek is, ugyanis a rendelet szerint: a heti szolgálatteljesítési idő és a szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat együttes időtartama meghaladhatja akár a negyvennyolc órás heti időtartamot. A napi szolgálat lehet akár 12 óránál is hosszabb, de semmiképp nem haladhatja meg a 24 órát. Az időbeosztást többé nem muszáj egy héttel a szolgálatba lépés előtt bejelenti, hanem még az adott héten is közölhetik. A napi legalább nyolc óra egybefüggő pihenőidőbe bele lehet számítani a munkába utazás idejét is.

Emellett bevezették, hogy ha a szerződéses állományba tartozó katona jogyviszonya a veszélyhelyzet ideje alatt szűnne meg, akkor az a veszélyhelyzet megszűnéséig automatikusan meghosszabbodik. Az állomány pedig a vészhelyzet alatt le sem mondhat.

Igazságszolgáltatásban is szigorítások lesznek

A börtönökben is változások lépnek fel. Egyrészt nem vesznek ujj- és tenyérlenyomatot az elítéltektől, ha máshogy is megállapítható személyazonosságuk. Másrészt

a börtönbe vonuló elítéltek automatikusan 14 napos karanténba kerülnek.

A koronavírus-gyanús elítélteket, akik most vonulnának börtönbe, nem oda mennek, hanem egy igazolást kapnak, és kórházba szállítják őket.

A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása is változik: egyebek közt a kiadott személy átadása nem hajtható végre, ha az az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaival ellentétes, tehát éppen karanténban van. Ez fordítva, keresett személyekre is igaz.



Pénzbüntetést kapunk, ha kamuzunk a rendőröknek

Egy új rendelet szerint szabálysértést követ el az, aki veszélyhelyzetben az intézkedésre jogosult szerv vagy személy veszélyhelyzettel kapcsolatos megkeresésére lényeges adat tekintetében a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat vagy hazudik az adatszolgáltatás alatt. A pénzbírság ötezer forinttól ötszázeszert forintig is terjedhet.

A szigorítások mellett jó hír, hogy hétfőtől országszerte ingyenes lett a parkolás, és hogy a szolgáltatók a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig a SZÉP-kártya terhére a munkavállalóval szemben díjat nem számíthatnak fel.