Vannak már európai országok, ahol belekezdenek a korlátozások enyhítésébe

a számok nem romlanak valamiért drasztikusan

és az emberek továbbra is fegyelmezettek,

akkor húsvét után több európai országban is elkezdhetnek lazítani a járvány miatt hozott szigorú szabályozásokon. Érdemes tudni, hogy ezek az előírások szigorúbbak, mint amilyenek a magyar életét korlátozzák. És tényleg lépésről lépésre enyhítenek, miközben növelik a tesztek számát és kötelező lesz a maszk viselése tömegközlekedési eszközökön.

Ausztria

Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn rövid- és középtávú terveket jelentett be arról, hogyan enyhítik fokozatosan a korlátozásokat. A kisebb boltok már április 14-én újranyithatnak, május 1-től a nagyáruházak és a bevásárló központok is üzemelhetnek. Április végén döntenek arról, hogy a szállodák, éttermek kinyithatnak-e május közepén. Tömegrendezvényeket ugyanakkor a mostani tervek szerint sem engedélyeznek június végéig. Maszkot kell majd viselni a tömegközlekedési eszközökön, és már eddig is kötelező volt eltakarni az orrot és a szájat a nyitva tartó üzletekben (ehhez adnak maszkot). Továbbra is azt kérik, hogy a húsvéti ünnepekre ne utazzanak a rokonokhoz az osztrákok. Kurz szerint lépésről lépésre kell haladni, és csak akkor lehet feloldalni minden korlátozást, ha meglesz a gyógyszer a betegség tüneteinek egynhítésére vagy elkészül a vakcina.

A szomszédaink közül az osztrákokat ütötte meg eddig a leginkább a vírus (a románoknál most súlyosbodik napról napra a helyzet), de a jelek szerint már túl vannak a nehezén. Összesen 12051 igazolt fertőzött volt tegnap (több, mint százezer tesztet végeztek), a napi növekedés már csak 2 százalék volt, miközben három hete még 40 százalék. 1056-an voltak kórházban vasárnap, ez stabilizálódott az elmúlt napokban. 244 beteget ápoltak intenzíven, ezzel meg tud küzdeni az osztrák egészségügy. 204-en haltak meg eddig.



Rudi Anschober egészségügyi miniszter biztatónak nevezte a számokat tegnap, a gyógyultak száma magasabb volt az újonnan fertőzöttekénél (270 új fertőzött egy nap alatt, 491 gyógyultnak nyilvánított beteg, szintén 24 óra alatt). Azért hozzáfűzte, hogy most nem szabad feladni.

Dánia

Dániában március 14-én zárták le a határokat és zárták be az iskolákat, az óvodákat, az éttermeket, a kávézókat és a szabadidőközpontokat. Tíz főnél többen nem gyülekezhetnek köztereken. A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen egy hete jelentette be, hogy az intézkedések hatásosak, és azt tervezik, hogy húsvét után már fokozatosan lazíthatnak a szabályokon, amennyiben a pozitív tendencia folytatódik, és addig is betartják az előírásokat az emberek. Az biztos, hogy hatátorokat még nem nyitják meg, de azt reméli, nem vesz majd igénybe hónapokat, míg Dániában az élet lassan visszatérhet a szokott kerékvágásba.

Vasárnap 4369 igazolt fertőzött volt az országban, egy nap alatt 292-vel nőtt a számuk. Az igazán fontos adat ugyanakkor az, hogy a kóráházi ápolásra szorulók száma négy napja folyamatosan csökken. 504-en voltak kórházban vasárnap, 144-en intenzíven, 107 betegnek volt szüksége lélegeztetőre. A dánok emelik a tesztek számát, eddig csak azokat vizsgálták, akiknek közepes, vagy súlyos tüneteik voltak, a kockázati csoportok valamelyikébe tartoztak, és ellenőrizték az egészségügyi dolgozókat is. Most engedélyezték, hogy teszteljék azokat is, akiknek csak enhye tüneteik vannak, de együtt élnek olyannal, akire fokozatosan veszélyes a vírus. Arra számítanak, hogy a napi 5 ezer tesztről előbb napi 10 ezerre, majd 15 ezerre növelik a tesztek számát. Ez nyilván növelni fogja az igazolt betegek számát, de ezzel kalkulálnak.



A miniszterelnök tegnap esti nyilatkozatában azt mondta, hogy a lazítás nem jelenti azt, hogy azonnal visszaállnak a korlátozások előtti életre. Továbbra sem engedik, hogy zsúfoltan járjanak a tömegközlekedési eszközök, korlátozások lesznek a tömegrendezvényekre is, ahogy az éttermek, bárokban is. Az iskolákba is csak fokozatosan térhetnek majd vissza a gyerekek. A számok kedvezőek ugyan, de nagyon óvatosnak kell lenniük továbbra is, átmeneti állapotban lesznek egyelőre.

Csehország

A cseheknél szigorúbbak a szabályok, mint nálunk. Nemcsak azért, mert kötelező maszkot viselni az utcán, a boltok nagy része nemcsak fél napra, hanem teljesen zárva van.

Andrej Babis miniszterelnök múlt héten több nyilatkozatban is jelezte, a korlátozás enyhítését tervezi a kormány. Csütörtöktől újra nyithatnak a papír-, cipő-, munkaruha-, gyermekruhaboltok és az építőipari üzletek. Most az egészségügyi séta engedélyezett, Babis szerint mérlegelik a biciklizés, futás, teniszezezés, csónakázás engedélyezését. (Az óvatosan optimista miniszterelnökkel szemben a cseh elnök, Milos Zeman ugyanakkor még egy évig nem engedne be turistákat az országba.)

Április 11-ig van érvényben a szükségállapot. A kormány ezt újabb 30 nappal hosszabbítaná meg, az ellenzék csak április végéig hosszabbítaná ezt meg egyelőre.

A csehek jóval többet tesztelnek, mint mi, vasárnapra 80 304 tesztet végeztek, nálunk 21 250-et. Az ő céljuk a napi tízezer teszt. Nálunk nem tudni arról, hogy sokkal többet akarnának végezni. Így érthető, hogy Csehországban 4543 regisztrált koronavírusos beteg van. Szombatról vasárnapra 71 új beteg lett. Darabra több, mint nálunk, százalékban jóval kevesebb. A halálos áldozatok száma 67, egy nap alatt 8 új áldozat volt. Kórházi kezelésben 350-en voltak személy van, közülük 70 állapota volt súlyos a hétvégén.

Babis csütörtökön azt mondta, hogy Csehországban valószínűleg májusban vagy júniusban visszatérhet az élet a normális medrébe. A betegség tetőzését április végére várják.

Németország

Angela Merkel pénteken videóüzenetben azt mondta, hogy reménykeltőek az új típusú koronavírussal fertőzöttek németországi számának alakulásáról szóló adatok, de a járvány lassítására bevezetett intézkedéseket még legalább április 19-ig nem lehet lazítani, és a húsvéti ünnepnapok alatt is be kell tartani a szabályokat.

A járvány lassulása az elmúlt napok adatai alapján tartósnak tűnik Németországban. A járvány áldozatainak a száma még nő, és az egészségügy is jelentős terhelés alatt van, de az új fertőzöttek száma 7-9 százalékről 5,4 százalékra csökkent, miközben nem spórolnak a tesztekkel, heti 350 ezer vizsgálatot végeznek.

A nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina (Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften) javaslata szerint húsvét után fokozatosan vissza lehet vonni a társadalom és a gazdaság működését takaréklángra állító korlátozásokat - írta az MTI. A Leopoldina új javaslata szerint a húsvét utáni időszakban fokozatosan lazítani lehetne a korlátozásokon. Ehhez azonban a vírus elleni védőoltás és a vírus okozta betegséget gyógyító szer hiánya miatt új szabályokat kell bevezetni. A cseppfertőzéssel terjedő vírus továbbadásának akadályozására kötelezővé kell tenni a száj és az orr eltakarását közterületen, munkahelyeken, üzletekben, közintézményekben házi készítésű maszkkal, sállal vagy kendővel. Az orvosi maszkokat szigorúan az egészségügyi intézmények dolgozóinak kell fenntartani.

A második fő szabály a kapcsolatkövetést szolgáló digitális megoldások használata. A harmadik a jelenlegi heti 350 ezer koronavírus-teszt elvégezésre alkalmas tesztelési kapacitás további növelése és a széles körű, de célzott tesztelés, valamint a fertőzéssel szembeni ellenállóképességet vizsgáló úgynevezett szerológiai tesztek végzésére szolgáló kapacitás bővítése.