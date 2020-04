Csúszik a 2021-re tervezett atlétika vébé is

Dominóeffektust indított el a tokiói olimpia 2021-re halasztása, emiatt sorra jelentik be más világversenyek szervezői is, hogy a koronavírus miatt megváltozott sportmenetrend tartása érdekben csúsztatni kénytelenek. Így tettek most az eugene-i Atlétikai Világbajnokság szervezői is. Az Oregon államban tervezett világversenyt 2021-ben tartották volna, de az olimpia miatt 2022 júliusa lesz az új dátum.

2022 nyara így tele lesz nemzetközi atlétikaversenyekkel, a vébé után szinte rögtön kezdődik a Nemzetközösségi Játékok Birminghamben, majd az Európa-bajnokság Münchenben. Legalább is a jelenlegi tervek szerint. (Eurosport)