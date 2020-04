A korábbinál nagyobb területen fehéredik a Nagy-korallzátony

A korábbiaknál is nagyobb területen figyelhető meg korallfehéredés a Nagy-korallzátonyon, írja a New York Times a jelenséget négy éve folyamatosan feltérképező Terry Hughes beszámolója alapján. Az ausztrál professzor megfigyelései szerint idén már a zátony teljes 2500 kilométeres hosszán megfigyelhető a jelenség, olyan területeken is, ahol most először tapasztalt ilyet.

Az óceán táplálékláncában és élőhelyként is rendkívül fontos Nagy-korallzátony pusztulását a globális felmelegedés, az óceánok hőmérsékletének folyamatos emelkedése okozza. Az óceánok nyelik el az üvegházhatású gázok fogságába esett hő 93 százalékát, és így átlag 40 százalékkal gyorsabban melegednek, mint hat éve becsülték.

Ez a felmelegedés egyre gyakrabban okoz fehéredést. Hughes szerint míg a 2002-ben tapasztalt korallfehéredés után a következőig 14 év telt el, az elmúlt öt évben ez már a harmadik súlyos fehéredés.