Székesfehérvár fideszes polgármesterét is váratlanul érte, hogy Kásler kirúgta a városi kórház főigazgatóját

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere a Facebookon tett közzé egy bejegyzést kedden, melyben egyrészt megköszönte a város lakóinak a húsvéti időszakban tanúsított fegyelmezettséget, megértést és türelmet. A polgármester ugyanis, élve a kormány által a hosszú hétvégére kiutalt többletjogokkal, az országos szintnél jóval szigorúbb korlátozó intézkedésekről döntött.

Mivel a kormány csak hétfő éjfélig adott jogosítványt arra a polgármestereknek, hogy az általuk vezetett településeken a korlátozó intézkedések szigorúságáról döntsenek, Cser-Palkovics is arról ír, hogy a jövőben ezek betartását már nem szabályként, hanem ajánlásként kéri a helyiektől.

Majd a polgármester áttért arra, hogy váratlanul érte őket a hír, hogy leváltották a helyi kórház főigazgatóját. Pénteken derült ki, hogy Kásler Miklós miniszter váratlanul menesztette Csernavölgyi Istvánt, a székesfehérvári Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját.

Mint Cser-Palkovics írja:

„A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház állami fenntartású intézmény, a minisztérium az Önkormányzatot a döntéséről nem tájékoztatta – bár ilyen jogszabályi kötelezettsége nincs is. Úgy érzem azonban, hogy a közvélemény megnyugtatását az szolgálná, ha a fenntartói intézkedést megalapozó, vagy az annak nyomán induló esetleges belső vizsgálat eredményét megismerhetnénk.

Dr. Csernavölgyi István korábbi főigazgatóval Önkormányzatunk kapcsolata korrekt együttműködésen alapult. Neki ezt ma levélben köszöntem meg, és sok sikert kívántam további szakmai pályafutásához. Ugyanígy levélben kerestem meg Dr. Bucsi László főorvos urat, aki az intézmény megbízott főigazgatója lett, neki ebben a nem könnyű helyzetben sok erőt kívántam munkájához. Egy ilyen fontos egészségügyi intézmény vezetése békeidőben is nagy kihívás, azonban most, a világjárvánnyal harcolva túlzás nélkül állítható, hogy rendkívüli feladat. A város, a megye és a régió szempontjából is fontos, hogy minden körülmény adott legyen, hogy az orvosok és a szakápolók elvégezhessék az ebben a járványidőszakban különösen is fontos munkájukat. Székesfehérvár Önkormányzata természetesen fenntartja a mintegy két héttel ezelőtt a városi adományszámláról a kórház felé tett felajánlását, mely értelmében 20 millió forinttal kívánjuk támogatni a kórházban folyó gyógyító munkát. Mindenkit arra kérek ebben az egészségügyi szükséghelyzetben, hogy felelősséggel nyilatkozzon a kórház ügyében!

Ahogy Dr. Csernavölgyi István is felelősen nyilatkozta: „A legfontosabb, hogy kollégáim zavartalanul, a gyógyításhoz nélkülözhetetlen bizalmi légkörben dolgozhassanak tovább a járvány leküzdésében. Minden egyéb másodlagos, és várhat.” Most is a gyógyítás a legfontosabb feladat.”