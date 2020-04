Az oszakai polgármester esőkabátokat kér a lakosoktól, mert nincs elég védőeszköz a kórházakban

„Vannak, akik szemeteszsákot húztak magukra. Arra kérünk mindenkit, akinek van használatlan műanyag esőkabátja, vagy ebből egy egész készlete, lépjen velünk kapcsolatba.”

Oszaka polgármestere ezzel a drámai kéréssel fordult a város lakosságához, miután Japánban olyan mértékben növekedett a koronavírussal fertőzöttek száma, hogy az egészségügyi ellátórendszer képtelen elegendő védőeszközt biztosítani a dolgozóknak, írja a Guardian.

Ezzel együtt a város honlapján is megjelent egy felhívás, miszerint bármilyen típusú, bármilyen színű esőkabát megteszi, még a poncsók is, ha felnőtt méretűek. Japánban sokáig viszonylag jól sikerült kezelni a járványt, április 4-én azonban rekordot döntött az új megbetegedések száma: 522 új vírusfertőzöttet vettek nyilvántartásba, és a halálos áldozatok száma is megugrott: 14 halálesetet jegyeztek fel egyetlen nap alatt. Április 6-án aztán veszélyhelyzetet is hirdettek az országban.

"Átmenetileg zárva", írja egy oszakai elektronikai szaküzlet Fotó: Takuya Yoshino/The Yomiuri Shimbun via AFP

Április elején még háromezer körül járt az azonosított fertőzöttek száma, mostanra viszont átlépte a nyolcezret, és összességében már 166-an haltak meg. Oszakában 900 fertőzöttől tudnak, Tokió után ez a leginkább érintett terület az országban.

Az egészségügyi miniszter múlt héten ipari szereplőkkel is találkozott, és arra kérte őket, hogy álljanak át maszkok és más orvosi eszközök gyártására. A hiány ellenére a lakosok arról számolnak be, hogy megérkeztek hozzájuk a kormány által két hete megígért mosható maszkok.