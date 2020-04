Donald Trump leállította az ENSZ egészségügyi világszervezetének finanszírozását

Az Egyesült Államok elnöke kedden, szokásos délután járványügyi sajtótájékoztóján bejelentette: országa nem fizet tovább WHO-nak. Azonnali hatállyal utasította az apparátust, hogy függesszék fel a kifizetéseket, amíg nem tisztázzák, hogy a szervezet jól reagált-e a koronavírus-járványra. Trump megismételte korábban már ismertetett kifogásait és vádjait: a WHO félrekezelte a helyzetet és Kína érdekeit védte. Az Egyesült Államok kormánya ki akarja vizsgálja, hogy a szervezet megfelelően kezelte-e a világjárványt, a vizsgálat idejénre pedig felfüggeszti a finanszírozást, a pénzt addig más globális egészségügyi szervezeteknek utalja. (Hogy melyeknek, az még nem derült ki.)

A WHO-t korábban is folyamatosan kritizálták amiatt, mert lassan reagált, és csak január 30-án hirdette ki a világjárvány-helyzetet, a szervezet elnöke pedig sokáig bagtellizálta a betegség illetve a járvány súlyosságát. A leghatározottab kritikák az Egyesült Államokból érkeztek, nem véletlenül, a járvány itt bontakoztt ki legsúlyosabban: kedd este már több mint 600 000 fertőzöttet tartottak nyilván, és 25 000 fölé emelkedett a halottak száma is.

A Trump-kormányzatnak két jó oka is van arra, hogy akár a világ többi országának ellenszenvét is kockáztatva ilyen kritikus helyzetben is nekimenjen a WHO-nak. Természetesen mindkét ok alapvetően belpolitikai indíttatású. Az egyik, hogy a járványt sokáig alulkezelő, sőt „demokrata/baloldali hazugságnak” beállító, hibát hibára halmozó Trump-kabinet alig több mint fél évvel az elnökválasztás előtt, napról napra súlyos népszerűség- és bizalomvesztésnek van kitéve a vírusfertőzöttek és halálos áldozatok számának növekedésével. Mindenképpen kell egy bűnbak, hogy a felelősséget (vagy egy részét) átháríthassák, és legalább a saját táboruk előtt megőrizhessék a hitelüket.

A másik ok jóval megalapozottabbnak tűnik: a WHO határozataiban és viselkedésében, diplomáciai lavírozásában eléggé tetten érhető a Kínai Népköztársaság befolyása. (A témáról március 31-én közöltünk elemlést: „Akármi az igazság, a WHO Kínával van”.) Az Egyesült Államok kormánya pedig éppen legnagyobb globális riválisát, Kínát tartja felelősnek a világjárvány kirobbanásáért, nem ok nélkül.

Trump döntése nem volt váratlan: már egy hete, múlt kedden belengette a finanszírozás fölfüggesztését. Az elnök akkor is elsorolta a WHO-val szembeni vádpontjait: a szervezet a járvány kitörésekor nem támogatta, hogy az USA utazási korlátozásokat vezessen be Kínával szemben, illetve a járvány korai fázisában a WHO kínai nyomásra hozzájárult ahhoz, hogy az ázsiai ország hatóságai eltitkolhassák a járvány súlyosságát, ezzel lehetővé tették a világjárvány kitörését. (Washington Post, Guardian)