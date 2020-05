Egy dolog biztos: ez a járvány még eltart egy darabig

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Jobban teszik, ha hozzászoktatják magukat a szájmaszk viseléséhez. Bár aktuálisan abban nem mutatkozik feltétlen egyetértés a tudományos világban, hogy a járvány első hullámán túl vagyunk-e már – az Egyesült Államokban a héten szivárgott ki a legfrissebb modellszámítás, amit ugyan az alkotója maga semmiképpen nem nevezne előrejelzésnek, de lényegében mégis arról szól, hogy a jelenlegi adatok alapján mikorra várható a járvány tetőzése. Egyelőre legyen elég annyi, hogy még az is odébb van.

Ingrid Cosic, az LWL Arcehológiai Múzeum "Pestis - kutatás a nyomok után" című kiállításának egyik látogatója halálfejes arcmaszkjában tanulmányozza a kiállítás katalógusát. Fotó: BERND THISSEN/dpa Picture-Alliance via AFP

Abban már nagyobb az egyetértés, hogy ennyivel nem úsztuk meg. A kérdés nem az, hogy lesz-e második, harmadik, negyedik hulláma a járványnak, hanem hogy ezek a hullámok hogyan alakulnak, és mekkorák lesznek.

Michael Osterholm, a Minnesotai Egyetem epidemiológusa és társai a múlt csütörtökön tették közzé elemzésüket (.pdf), amelyben három lehetséges forgatókönyvet vázolnak a járvány további alakulásáról:

Ez van, ehhez kell hozzászokni

A következő években a mostanihoz hasonló méretű, egymást néhány havonként követő járványhullámokra kell számítanunk, egészen addig, amíg nem lesz végre védőoltás a vírus ellen, vagy nem fertőződik meg globálisan elég ember ahhoz, hogy kialakuljon a nyájimmunitás.

Legdrámaibb forgatókönyvük szerint az első hullám nyár közepére elül, az emberiség pedig nagy fellélegzésében óvatlanná válik, és nem veszi észre a közelgő második hullám figyelmeztető jeleit. Így az sokkalta nagyobb és pusztítóbb lesz: kétszer annyi megbetegedéssel, sokkal hosszabb ideig fog tartani. Levonulása után viszont már csak kisebb hullámokban törhet ki újra a járvány, ötödannyi esettel, mint amit most, az első hullámban tapasztalhattunk.

A mostani, globálisan több millió fertőzöttel és több tízezer halottal járó hullámot már csak kisebb hullámocskák követik párhavonként, de a hullámvölgyekben se csökken nullára az új fertőzések száma.

A három forgatókönyv közös pontja, hogy ne nagyon számoljon senki úgy, hogy jövőre már sokkal jobb lesz. „Ez a járvány addig nem fog lecsillapodni, amíg a népesség elég nagy része immunis nem lesz rá” – mondta a New York-i Tudományos Akadémián tartott tájékoztatójában Gabriel Leung, a Hongkongi Egyetem epidemiológusa. Elég nagy résznek a népesség legalább fele számít, ami még nem jelentene nyájimmunitást, vagyis azt, hogy a vírus egyáltalán nem terjedhet, de terjedési rátája már egy alá csökkenhet, így nem tud olyan sebességgel terjedni, hogy ne lehetne a fertőzöttek kontaktjainak gondos felkutatásával kordában tartani.

De ettől még nagyon messze vagyunk. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján Osterholm öt százalékra becsüli a világnépességben azok arányát, akik már átestek a fertőzésen, és immunissá váltak a vírusra. Persze erről, az immunitásról is borzasztóan keveset tudunk még. Azóta is csak hat hónap telt el, hogy a vírus felbukkant, azonosítani pedig csak három és fél hónapja azonosították a kórokozót, vagyis egyelőre legfeljebb sejtéseink lehetnek, adataink nincsenek róla, hogy meddig tart az immunitás. A két korábbi koronavírus fertőzöttjei közül a MERS-en átesettek szervezetéből egy-két évig, a SARS-on átesettekéből tíz év után is ki tudták mutatni a vírus ellen termelt antitesteket.

Ezek persze csak modellek, amelyek a legjobb esetben is csak a pillanatnyilag rendelkezésre álló információk alapján vetítik előre a járvány lehetséges lefolyását, nem számolva az addig bekövetkező változásokkal, változtatásokkal. Például még mindig nem tudjuk, hogyan reagál a vírus a nyári melegre. Mark Lipsitch, a Harvard epidemiológusa – aki részt vett a három forgatókönyv kidolgozásában is – például azzal számol, hogy a meleg, párás idő csak kicsit fékezi a vírus terjedését, már csak azért is, mert az embereket évezredek óta fertőző, megfázást okozó négy koronavírus ugyan mutat némi szezonalitást, de egész évben képes fertőzni.

Vagyis ezek a modellek csak annyiban előrejelzések, hogy megmutatják, mi történhet, ha minden pontosan úgy marad, mint ahogy most van. Az idő előrehaladtával, új ismereteink alapján módosíthatjuk ezeket a modelleket – ezt a folyamatot remekül nyomon lehet követni a Covid Projection Tracker oldalán, amely, ahogy a címe is mutatja, pont arra vállalkozott, hogy nyomon kövesse a modellek előrejelzéseinek alakulását. Tanulságos olvasmány, az amerikai projekciókat nézve láthatjuk, hogy minden április elei előrejelzéshez képest a valóságban most kétszer akkora a halálozások napi száma.

De a bizonytalanság még az előrejelzésekben is jelentős. A Los Alamos-i nemzeti laboratórium előrejelzésében május 30-ig úgy számol 107 ezer amerikai halottal, hogy a legjobb és a legrosszabb forgatókönyvük között több mint kétszeres az eltérés: valójában 81-173 ezer halott között jelzik előre a lehetséges áldozatok számát. Ennek a modellnek azért ekkora a szórása, mert a készítői több lehetséges forgatókönyvvel számoltak atekintetben, hogy milyen lépéseket tehet az amerikai kormányzat a járvány megfékezésére. A Northeastern Egyetem modellje május 30-ig 89-117 ezer közé tippeli a halálos áldozatok számát, de ebben úgy számolnak, hogy addig minden jelenleg is érvényes intézkedés érvényben marad.