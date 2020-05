Müller Cecília: A fogorvos telefonon fogja megállapítani, hogy potenciálisan fertőzött-e a páciense

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Negyven perc késéssel kezdték meg az Operatív törzs keddi sajtótájékoztatóját, mert elhúzódott az azt megelőző ülésük. Müller Cecília a szakrendelések elindításával kapcsolatos kérdésekre igyekezett válaszolni, különös tekintettel a fogorvosi ellátásra. Elmondta, telefonon és kérdőív segítségével kell megállapítani, hogy a kezelésre jelentkező beteg potenciális fertőzött-e vagy sem.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint örvendetes hír, hogy az aktív esetek száma 2000 alá, 1993-ra csökkent, ami annak köszönhető, hogy sokan gyógyultan hagyhatták el a kórházat és az új fertőzöttek száma sem emelkedett meredeken.

A járvány alakulása aszerint változik, ahogy azt korábban remélték, és a statisztikával, matematikai számokkal modellezték. A tisztifőorvos szerint nyugvó állapotra értünk. Ugyanakkor újraindították az egészségügyi ellátást is, aminek következtében tömegek jelentek meg a szakrendeléseken, de Müller Cecília igyekezett leszögezni, hogy ez nem megengedett. Telefonon kell bejelentkezni előzetesen.

Az állami alapellátások mellett a magán orvosi ellátás is megengedett. Elsősorban az akut betegeket fogják ellátni, a kevésbé súlyos problémával rendelkezők hátrébb sorolódnak. Müller Cecília hozzátette, hogy azoknál a beavatkozásoknál, ahol nagyobb a veszély a fertőzésre, ott tesztet kell végezni a beavatkozás előtt. Állami ellátásban ennek költségét az állam állja, magánrendelésen pedig a páciens. Müller Cecília a fogorvoslás példájával élve azt mondta, hogy a telefonos bejelentkezésnek és egy hosszú beszélgetésnek köszönhetően az orvos tudni fogja előre, hogy egy potenciális fertőzöttel van-e dolga. Később pedig a rendelőben egy kérdőív segítségével is végeznek egy ellenőrzést, mielőtt megkezdik a beavatkozást. Tesztelni kizárólag akkora szükséges, ha felmerül a gyanú. A tájékoztatón azt is bejelentették, hogy az új kormányrendelet szerint hamarosan be fogják vezetni az elektronikus nyomkövetést a hatósági karantén alá helyezett személyek esetében.

Ma ezt a kérdést tettük fel az Operatív Törzsnek:

Miközben az igazolt fertőzöttek száma alacsony, magas a járvány áldozatainak a száma. Ez nem azt bizonyítja, hogy kevés embernél mutatják ki a koronavírus jelenlétét?



Erre válaszolva Müller Cecília azt mondta, hogy már sokszor megkapta ezt a kérdést, ezért most elmagyarázza, hogy hogyan működik a halálozások mérése. A WHO elindított egy rendszert, ami figyeli a halálozások számát 24 országban, ehhez Magyarország is csatlakozott 2013-ban. Ez a rendszer hétről hétre jelenti a halálozási számokat, és mutatja azt is, hogy a megszokott halálozási számokhoz képest van-e többlethalálozás, amit egy járvány vagy természeti katasztrófa okozhat. Ez a rendszer azt mutatja, hogy Magyarországon sem az influenzajárvány, sem a koronavírus miatt heti szinten nem lehetett kimutatni többlethalálozást a szokásos halálozási adatokhoz képest. Más európai országokban, Spanyolországban és Olaszországban igen, többségükben a 17. héten volt a legnagyobb a többlethalálozás.