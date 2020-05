Trump tovább nyúzza Kínát, hogy most aztán tényleg áruljanak el „mindent” a vírusról

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Donald Trump április 20-án a Fehér Házban Fotó: ALEX WONG/AFP

Folytatja politikai nyomásgyakorlását Kínára Donald Trump és kormánya. Vasárnap Mike Pompeo külügyminiszter nyilatkozta, hogy meggyőző mennyiségű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy az új koronavírus egy vuhani laboratóriumból származik.

Erre kedden Trump elnök azzal erősített rá, hogy nyilvánosságra is fognak hozni információkat arról, miként is született, és honnan is származik a vírus - bár időkorlátot nem jelölt meg, hogy ezt mikor teszik majd meg. Ehelyett az elnök sürgette Kínát, hogy tegyen elérhetővé minden létező információt a vírus eredetéről.

Trump a Fehér Házban beszélt arról kedden, hogy transzparenciát várnak el Kínától. Kérdésre megerősítette, hogy a járvány kitörése óta nem beszélt Hszi Csinpinggel.

Az amerikai elnök egyébként korábban azt nyilatkozta még, hogy Kína jól reagált a járvány kitörésére, de ahogy durvult a helyzet az Egyesült Államokban, úgy lett egyre ellenségesebb Pekinggel.

A megváltozott kommunikáció összefügghet azzal, hogy az elnök népszerűsége esni kezdett az elmúlt hetekben, és az amerikaiak többsége szerint Trump nem reagált jól a válságra, így a kormánynak most mást is felelőssé kell tennie az emberi és pénzügyi károkért. Trump és Pompeo is többször ellentmondtak már egymásnak, ez is jelzi, hogy az amerikai kormány sincs határozott állásponton a kérdésben.

Annál is inkább, mert az amerikai járványügyi hivatalt vezető Anthony Fauci is azt valószínűsítette egy nyilatkozatában, hogy a vírus „természetes úton” terjedt át állatról emberre. Ráadásul az amerikai hírszerzés nyilvánosságra hozott információi is egyelőre arról szólnak, hogy nem laboratóriumi körülmények között jött létre a Covid-19 koronavírus. A vuhani virológiai intézet természetesen tagadja, hogy közük lenne a vírus keletkezéséhez. (Reuters)