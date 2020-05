Vidéken hétfőn újraindult az élet

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Vidéken elkezdtek visszatérni a normális élethez, az éttermek teraszain emberek ücsörögnek, fagyiért áll a sor, a fiatalok az érettségi után beugranak egy-egy sörre.

Szegeden maszkot csak az utcán lévők fele hord, egy dohányboltban dolgozó férfi hétfőn többször is összeveszett a maszk nélkül érkező vevőkkel.

Bár a kereskedők és a vendéglátósok fellélegeztek, amiért újranyithatnak, nem mindenki ülne be szívesen a teraszukra vagy vásárolna az üzletükben, mert néhányan ugyanúgy tartják a szabályokat, mintha meg sem szüntették volna őket.

A miniszterelnök múlt hét szerdán jelentette be, hogy újraindulhat az élet vidéken, lazítanak a járványügyi korlátozásokon. Eszerint az üzletek időkorlátozások nélkül kinyithatnak, az éttermek és kávézók a teraszaikon fogadhatnak vendégeket, és a szabadtéri strandok is látogathatók.

Szegeden és környékén már a hosszú hétvégén megjelentek az újrakezdés első csírái. Már nem csak a külvárosi zöld területeken sétáltak sokan, a belvárost is elözönlötték a karantén fogságából kiszabadult emberek.

Ennek megfelelően hétfőn, a korlátozások feloldásának napján délelőtt és kora délután még többen jelentek meg a városban, de már nem csak céltalanul sétálgattak, hanem üzletekbe tértek be, fagyiztak, vagy épp éttermek teraszain ebédeltek a város polgárai.

Lazán veszik a lazításokat

Szegeden és Kiskundorozsma főutcáján mindenfelé pezsgett az élet, a boltok nagy része újranyitott, a dolgozók az üzletablakokat, ajtókat takarították vagy épp szedték le a maradj otthon feliratokat. Még az autóforgalmon is meglátszott, hogy ez a nap más, mint az eddigiek, bizonyos területeken kisebb torlódások is előfordultak.

Dugonics tér Fotó: Fődi Kitti

Az utcán viszont kevesen hordanak maszkot, a járókelők kevesebb mint fele. Pedig hétfőtől üzlethelyiségekbe és tömegközlekedésre csak maszkkal lehet felszállni. Erre panaszkodott Richárd is, aki egy dohányboltban dolgozik, és ma többször is össze kellett vesznie a vásárlókkal, amiért nem akarták ezt a szabályt betartani. Volt, aki még meg is fenyegette őt, mivel nem volt hajlandó kiszolgálni. A legtöbb vevővel viszont sikerült olyan egyezséget kötni, hogy amíg vásárolnak, a sáljukkal, vagy pulóverükkel takarják el az arcukat.

Richárd Fotó: Fődi Kitti

Richárd egyébként nem ért egyet a korlátozások feloldásával, szerinte túl korai ez még, jobb lett volna, ha csak júniusban oldják fel, mert attól tart, hogy így majd most fog berobbanni a járvány. Ő nem is szívesen ülne be egy most kinyitott étterembe vagy kocsmába.

Sokan viszont másképp gondolkodnak, van, aki szerint eddig sem kellett volna a szobában kuksolni, csak az érintett célcsoportot, az időseket bezárni a karanténba.

A busz- és villamosmegállókban is jóval több ember állt, legtöbbjük maszkban, tartva a kétméteres távolságot. Az utcán, parkokban továbbra is sok az idős, de nem ők voltak azok, akik elsőként ültek le az éttermek, cukrászdák teraszain.

Az olcsóbb gyorséttermekben, mint például a Burger Kingb és a Trója Ételbár, foglalt volt szinte minden asztal, az utóbbi esetében 12 asztalból 10-nél vendégek ültek. Legtöbbjük fiatal vagy középkorú. Szintén nagyon népszerűek a cukrászdák, kocsmák teraszai. Még a kiskundorozsmai cukrászda előtt is állt a sor, és voltak, akik nem sétáltak tovább a fagyijukkal, hanem leültek a kihelyezett székekre. A kocsmák teraszai elsősorban az érettségizők körében voltak népszerűek a délután, akik beugrottak egy-egy sörre, hogy megünnepeljék a magyar érettségi végét.

Fotó: Fődi Kitti

Mások viszont egyesen ódzkodnak attól, hogy járvány idején valahova beüljenek fogyasztani, úgy élnek továbbra is, mint a kijárási korlátozás idején.

„Szerintem mindenkinek fel kellene fognia, hogy a járványnak még nincs vége attól, hogy feloldották a korlátozásokat. Mindenki maga dönti el, hogy kockáztat-e vagy sem. Én eddig sem éltem zárdában, de azért nem fogok étterembe rohanni. Betartok ugyanúgy minden korlátozást, mint eddig” - mesélte Betti, aki épp babakocsiban tolta a kisgyerekét Szeged főutcáján. Egy takarítóként dolgozó nő is hasonló véleményen volt, ő eddig is csak postára és boltba járt ki a munkája mellett, ezt pedig ezután is tartani fogja, legalább júniusig.

Kárász utca Fotó: Fődi Kitti

A parkban üldögélő két idős nő szerint azonban épp itt volt az ideje annak, hogy feloldják a korlátozásokat, mert ők egy hónapig ki se mozdultak a lakásból, és ezt nagyon nehezen élték meg. Egyikük még egy kávézóba is szívesen beülne - bár eddig még nem tette meg -, mert szerinte nincs semmi különbség aközött, hogy a parkban vagy egy cukrászda teraszán üldögél.

Az üzlet- és étterem-tulajdonosok örülnek a legjobban

Szeged híres sétálóutcáján, a Kárász utcán a boltok fele még mindig zárva van, Kiskundorozsmán pedig találtunk olyan fodrászüzletet, aminek az volt az ajtajára írva, hogy június 2-nél nem nyit hamarabb.

Mások viszont alig várták, hogy újra vendégeket fogadhassanak, köztük Ferkov Lajos, a Famous étterem tulajdonosa. Ők másfél héttel ezelőtt átálltak a házhozszállításra, de így is több milliós a kár, amit elszenvedtek, és szerinte ezt csak jövőre fogja tudni behozni az étterem. Mivel nem egy tipikusan olcsó étteremnek számítanak Szegeden, a nyitás miatt sem ugrott meg hirtelen a forgalmuk, de azért néha megjelenik egy-egy vendég. Lajos úgy érzi, jobb lett volna, ha egyáltalán nem hoznak korlátozásokat, csak az idősekre nézve, mert ez minden ágazatot nagyon megviselt.

Ferkov Lajos Fotó: Fődi Kitti

A kiskundorozsmai ruhaüzlet, a MysticKitti tulajdonosa, Maróti Kitti is hétfőn nyitotta meg a leginkább alkalmi ruhákat árusító boltot. Ottjártunkkor épp az ablakról szedték le a pozitív üzeneteket, amiket még a március 16-án tettek ki, amikor bezártak. Szegeden is van egy üzletük, de egyelőre ott még csak felmérik, hogy van-e értelme kinyitni.

A MysticKitti üzlethelyisége és tulajdonosa Fotó: Fődi Kitti

A tulajdonos szerint nem meglepő, hogy feloldották a korlátozásokat, mert már a kereskedők is nagyon zúgolódtak. Ők webshop üzemeltetésével próbálták átvészelni a korlátozások időszakát, de nagy forgalomra sokáig nem számítanak, mivel nem nagyon lesznek a nyáron se rendezvények, amikre az emberek alkalmi ruhákat vásárolnának. Hétfőn délig csak egy vevőjük volt, de délután 5-6-ig nyitva lesznek és reménykednek benne, hogy az emberek kedvet kapnak a vásárláshoz.

Talán a legmeglepőbb enyhítés a korlátozások alól a szabadtéri strandok nyitása, de a Sziksós Strand és Kemping dolgozói, Hódi Tamás és Farkas Márk szerint nincs abban semmi váratlan, hogy ők is engedélyt kaptak a vendégek fogadására.

Az ő esetükben a strand és kemping területe mintegy 17 hektárt ölel fel, ezért nem félnek attól, hogy a fürdőzők és kempingezők nem fogják tudni tartani a kétméteres távolságot, és a mosdókat is minden használat után fertőtleníteni fogják. Arra a kérdésre, hogy mi lesz a medencében, ami természetes vízzel van feltöltve, nem klóros vízzel, Hódi Tamás Müller Cecília tiszti főorvosra hivatkozik, aki szerint nem terjedhet a vízen keresztül a vírus.

Fotó: Fődi Kitti

Az eredeti tervek szerint április 26-án nyitottak volna, így most még egyáltalán nincsenek nagy csúszásban. A létesítmény kemping része már hétfőtől nyitva van, de a medencéket még csak most töltik fel vízzel, ami eltarthat néhány napig. Emellett meg kell szerezniük az éves hatósági engedélyüket is, ami a járvány miatt elcsúszott, ezért júniusnál hamarabb nem fogják tudni fogadni a fürdőzőket.