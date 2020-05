A közbeszerzési hatóság elkaszálta a gyanús kispesti menzatendert

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárást indított Ferenczi István LMP-s önkormányzati képviselő közérdekű bejelentése alapján a sokat bírált kispesti menzatender ügyében.

A döntőbizottság arra jutott, a versenykorlátozó döntést meg kell semmisíteni, az önkormányzatnak pedig 100 milliós bírságot kell fizetnie

- erről a képviselő ír blogján.

Az eljárásra azért volt szükség, mert felmerült a gyanú, hogy a kispesti önkormányzat verseny nélkül szervezte ki a közétkeztetést egy Mészáros Lőrinc birodalmához köthető céghez.

Hivatalosan három cég indult a közétkeztetési pályázaton, de ketten nem tették le az előírt ötmillió forintos biztosítékot, így végül a Szakácstündér Kft. nyert. A céget egy éve alapította a 24 éves Csákó Gergő, és alvállalkozója az a Klassz Menza Kft., ami már 2012 óta végzi a kerületben a közétkeztetést - korábban Pensio17 Kft. néven. A cégről a G7 a kőbányai közétkeztetési tender ügyében azt írta, hogy kapcsolatba hozható Mészáros Lőrinccel.

Kiss László Óbuda, Gajda Péter Kispest, Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület és Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere (b-j) a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2019. november 27-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A 10 évre szóló szerződést Hadházy Ákos független parlamenti képviselő többször bírálta. Úgy vélte, a szerződést kiírhatták volna jóval rövidebb időre is, részekre bontva, például intézményenként, hátha úgy több vállalkozó jelentkezik, vagy saját céggel is végezhetnék a szolgáltatást.

A szerződés aláírását ellenzők arra hivatkoztak, hogy az önkormányzat versenykorlátozó módon írta ki a pályázatot. A pályázóknak ugyanis feltételül szabták, hogy helyben legyen nekik vagy alvállalkozójuknak saját konyhájuk. A közétkeztetést jelenleg ellátó Klassz Menzának van ilyen, amit a Szakácstündér Kft. rendelkezésére bocsátott a pályázathoz. Furcsa volt az is, hogy a két másik pályázó nagyon gyorsan kiszállt az egészből.

Ferenczi István szerint azért is érthetetlen, hogy feltételül szabták a saját konyhát, mert a kerületnek négy saját konyhája is van, és akár maguk is megszervezhetnék a közétkeztetést. De még ha ki is szervezik azt, az infrastruktúra adott hozzá. Szerinte az egész kiírás célja csak az volt, hogy a régi-új szolgáltató árat emelhessen.

A bírálatokra reagálva Gajda Péter, a kerület szocialista polgármestere közölte, hogy állásfoglalást kér a Közbeszerzési Hatóságtól, addig nem írja alá a szerződést. Januárban megkerestük az önkormányzatot, hogy megkapta-e már a kért állásfoglalást, de erre egyértelmű választ nem kaptunk. Az aljegyző azt írta, „Gajda Péter, Kispest polgármestere még nem írta alá a közétkeztetéssel kapcsolatos szerződést, és addig nem is kívánja aláírni, amíg nem kap egyértelmű választ Budapest Főváros Kormányhivatalától és a Közbeszerzési Hatóságtól”.

Ferenczi István blogján arról ír, decemberben, a kispesti közbeszerzési bizottság ülése előtt a Kispesti Civilek a Közétkeztetésért (KCK) és az Átalakuló Wekerle aktivistái, illetve az LMP és a Momentum képviselői felkeresték Gajda Pétert, hogy arra kérjék, ne hirdesse ki nyertesként a Szakácstündér Kft.-t. A polgármestert az aljegyző, Vitál Márton helyettesítette, aki nem értett egyet ellenérveikkel. A kispesti költségvetési bizottság végül megszavazta a menza kiszervezését.

„Hosszú évek óta küzdünk a fennálló közétkeztetési rendszer és az abban elérhető silány minőség ellen Kispesten. Hosszú évek óta mondjuk, hogy az élhető jövő az élelmiszer-önrendelkezésen alapul. A menzát az önkormányzat saját hatáskörben is megszervezhetné, érvényesítve ízlésbeli, egészségügyi, dietetikai, környezetvédelmi szempontokat is, kiszolgálva a helyi igényeket, építve a helyi lehetőségekre” - írja a képviselő.

Gajda Péter és a kispesti szocialisták ellen súlyos vádak merültek fel az önkormányzati kampány során, később a visszaélések feltárására bizottságot hoztak létre, melynek tevékenységét a járvány megakasztotta. A bizottság működésének határideje azóta lejárt. Gajda Pétert a napokban a főváros összeférhetetlenséget és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottságának elnökévé választották, ami ellen több ellenzéki képviselő is tiltakozott.