Csányi Sándor szerint nem baj, hogy a kormány nem költött ennél sokkal többet a válság kezelésére

Az OTP Bank elnök vezérigazgatója pénteken interjút adott az InfoRádiónak, amiben a kormány válságkezelésével kapcsolatban megjegyezte, hogy összességében elégedett, és azt sem tartja bajnak, hogy nem költött ennél sokkal többet a kormány a válság kezelésére. „Mert most arról beszélünk, hogy hogyan ösztönözzük a gazdaságot, de eljön pár hónapon belül az az idő, amikor újra azt nézik, hogy milyen az országoknak az egyensúlyi helyzete, az államadósság-aránya a GDP-hez képest, és jó lenne megőrizni a mozgásteret nemcsak ezekre a hónapokra, hanem az ezt követő évekre is” - tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy a járványhelyzetben is nyitva tudják tartani a fiókjaikat, és bár az elején nehéz volt megfelelő védőeszközöket szerezni, de hozta be külföldről fertőtlenítő eszközöket, maszkokat, és tízezer fölött járnak most már a tesztelések számában is. „Ennek köszönhető, hogy elenyésző számban volt fertőző OTP-dolgozó, és már hetek óta nem is találunk a kollégák között fertőzéseket” - mondta Csányi.

Csányi Sándor Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Megkérdezték Bige László, legnagyobb magyar műtrágyagyártó ügyéről is, aki ellen nemrég emeltek vádat, és aki úgy a Bloombergnek tavaly novemberben azt mondta, úgy gondolja, Csányi Sándorral folytatott vitája állhat a támadások hátterében.

Csányi Sándor most azt mondta: „én nem kívánom megvásárolni a Nitrogénműveket. Ha valaki megnézi egyébként ennek a cégnek a mérlegét, és ért hozzá, akkor rájöhet, hogy nem is érné meg megvásárolni”. Majd azzal folytatta, hogy „többször vádolt már Bige úr azzal, hogy meg akartuk szerezni a cégét, például felmondtunk OTP-hiteleket. Többször kértük, tegye lehetővé, hogy a bank a banktitkokat nyilvánosságra hozza az ő hitelével kapcsolatban. Mert nagyon könnyű és kényelmes szituáció, hogy ő vádaskodhat, mi pedig – betartva a banktitokkal kapcsolatos szabályozásokat – nem mondhatunk semmit. A lényeg az, hogy ezzel kapcsolatosan beperelt bennünket, de elveszítette, a bíróság nekünk adott igazat. Tehát az OTP szabályszerűen járt el. Én pedig, ahogy említettem, nem vagyok érdekelt, nem is voltam érdekelt a cég megvásárlásában. Úgyhogy erről ennyit”. Szerinte ugyanez fordult elő Matyi Dezsővel annak idején, ő is vádaskodott. „Általában, ha valaki elkövet egy hibát, akkor könnyebb másra mutogatni, minthogy beismerje, hogy ő hibázott” - jegyezte meg.

A focisták csökkentett fizetésével kapcsolatban pedig azt mondta, hogy „a világon is, és, persze más nagyságrendekkel, de Magyarországon is kialakultak irreális fizetések. Nyilván a fizetést ahhoz képest kell megnézni, hogy kitermeli-e az a játékos”. Hozzátette, hogy az MLSZ döntése szerint a profi kluboknál 25 fő lehet a maximális keret ezentúl, ez pedig arra ösztönöz, hogy kevesebb játékost alkalmazzanak, és a többiek szintén a piacra kerülnek. „Összességében indokolt a fizetések mérséklése, mondom ezt annak ellenére, hogy tudom, ezzel nem leszek túl népszerű a játékosok között” - tette hozzá. Csányi szerint