Ahova lehetett, kiültek Budapesten az első szabad napon

Vasárnap éjfélkor véget értek a kijárási korlátozások Budapesten, egy gyors kör alapján a városban pedig azt láthattuk:

aki csak tudott, élt a lazítások adta lehetőségekkel.

Ennek leglátványosabb jele, hogy az újra megnyílt vendéglátóhelyek teraszain (egyelőre csak itt lehet fogyasztani) pezseg az élet.

Persze nem minden hely nyitott ki azonnal. A belvárosban is vannak utcák, amik egy másik év májusában zsúfoltak lennének akár egy hétfő estén is, most viszont még kihaltak. Az viszont jól látszott: ahol fogadnak vendégeket, oda érkeztek is azonnal.

Erzsébet tér:

Fröccsterasz

Szintén Erzsébet tér:

Akvárium Klub

Eiffel tér:

Zsiráf

Körúti kocsmák:

Blokk

Bambi:

Bambi

Lövőház utca:

Ebben a posztban összeszedték, hogy néhány népszerű budapesti hely mikor nyit ki, de előtte érdemes elolvasni cikkünket is: Mennyire legyünk bátrak most, hogy ránk szakadt a szabadság?