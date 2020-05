Az edzőtermek is a világjárvány nagy áldozatai között lehetnek

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Dél-koreai tudósok kutatása szerint a Covid-19-et okozó SARS-CoV-2 koronavírus nagyon gyorsan terjed az edzőtermekben: mielőtt Dél-Koreában bezárták az edzőtermeket, 12 teremben 217 fertőzést regisztráltak, az érintett termekben kondizók 23,6 százaléka fertőződött meg – írta meg a CNN.

Volt olyan, hogy egy 4 alkalmas, intenzív, edzőtermi tánctanfolyamon 112-en fertőződtek meg. Az órákat februárban tartották, és március 9-én kezdték el felfedezni a fertőzéseket. A közel 30 instruktor az órák idején tünetmentes volt, de később közülük nyolcan is betegek lettek. Minden második esetben az edzőktől kapták el a vírust a tanítványok, akik pedig továbbadták a fertőzést. Az edzők és a tanítványaik csak az egyenként 50 perces órákon találkoztak, heti kétszer, és átlagosan 3,5 nappal az órák után jelentkeztek a tüneteik.

A kutatók szerint több tényező együttállása segítette a járvány terjedését: a meleg, párás levegő, a zsúfolt (5-22 fős) kisebb termek és az intenzív mozgás meg az azzal járó nehéz légzés. A pilátesz- és a jógaórák például a kisebb intenzitás miatt kevésbé voltak fertőzőek.

(Érdekes, hogy ugyan a repülőkön is szorosan ülnek az emberek, azokon valamiért szinte egyáltalán nem terjedt a vírus, a feltételezések szerint azért, mert az utastérbe a levegőt a plafonból fújják be a padló felé, ami nehezíti a kórokozó terjedését, nem tud úgy szétterjedni, mint egy sima szobában; ezenkívül az összes modern repülőgép fedélzetén keringő levegőt HEPA légszűrővel tisztítják, ami elméletileg eltávolítja az összes por, baktérium, pollen és más, levegőben lévő részecske 99,97 százalékát; és az is közrejátszhat, hogy az utasok korlátozott alkalommal kerülnek egymással szembe, és az ülések akadályként szolgálhatnak közöttük.)

A fitneszpiac a válság előtt folyamatosan nőtt, de miután március közepén a legtöbb helynek be kellett zárnia, az alkalmazottakat tömegével bocsátották el. És az edzőtermeknek valószínűleg még egy sor nehézséggel kell szembesülniük a válság után is, a Vox szerint a konditermek és a csoportos órák már sosem lesznek a régiek. Az újranyitással valószínűleg változtatniuk kell a működésükön, kevesebb embernek nagyobb távolságokkal tartva órát, többet kell majd fertőtleníteniük, és az sem biztos, hogy hamar megszabadulhatnak az arcmaszktól.

Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) kutatása szerint a teljes kapacitással működő edzőtermekben és fitneszstúdiókban magas a kockázata az influenza és a tuberkulózis terjedésének, és mivel az új koronavírus is hasonló módon terjedő, légúti betegség, ez arra is igaz. Ha nincs megfelelő légkondicionálás, a veszély még nagyobb. Sőt, egy másik NIH-es kutatás szerint az edzőtermi és a testmozgáshoz szükséges eszközök felületei érzékenyek lehetnek a sztafilokokkusz baktériumok elszaporodására, és a HPV-nek, a streptococcusnak és az E. colinak is táptalajt biztosíthatnak.

Fotó: Fődi Kitti

Ahol pedig már elindult az újranyitás, mint az egyesült államokbeli Georgia és Texas államokban, még nincs a Covid-19-et is figyelembe vevő egységes törvényi szabályozás, amit a helyeknek be kell tartaniuk, például a termek előtt feltorlódott csoportoknak, az öltözőben nyomorgóknak vagy csak a súlyzókat sűrűn cserélgető testépítőknek. A sok felület, amit az emberek potenciálisan megérinthetnek, a rossz légkeverés és a nehéz légzés mind nagyon kedvez a koronavírusnak, úgyhogy itt különösen fontos lesz a távolságtartás, a maszkviselés és a rendszeres fertőtlenítés.

Az izzasztó spinningedzéseiről ismert SoulCycle és az Equinox biztonsági lépéseket jelentett be. Csökkentik a biciklik számát, a bérelhető cipőket és szekrényeket úgy adják ki, hogy egymás után ne használják kétszer fertőtlenítés előtt, érintésmentessé teszik a belépést, rendszeresen tesztelik a személyzetet és az oktatókat, illetve a vendégeket is, ahol az állam vagy az önkormányzat előírhatja azt. Emellett eltávolítják a rágógumikat, a fülpiszkálókat és a borotvákat a fürdőszobákból, elszeparálják a zuhanyzókat, és még fontolgatják, hogy kötelezővé tegyék-e a vendégeknek a maszkviselést.

De azt, hogy ezek a megelőző intézkedések mennyire lesznek hatásosak, egyelőre nem lehet tudni, ahogy azt sem, hogy a megváltozott környezetben, hosszú távon az emberek mennyire lesznek hajlandók maszkban nehéz mozdulatokat tenni, vagy szívesen futnak-e például olyan karámszerű helyeken, mint Hongkongban – ahol viszonylag jól kezelték a járványt –, egy újranyitott konditeremben:

Sokan ráadásul már kénytelenek voltak otthon berendezni maguknak valamiféle edzősarkot, és lehet, hogy még jó darabig inkább ahhoz ragaszkodnak majd. De nem elég, hogy kevesebb embernek lenne kedve ilyen körülmények között eljárni edzeni, az üzletet a megelőzés önmagában padlóra küldheti: eddig volt, hogy 50 ember edzett együtt egy teremben, de ha a távolságtartás miatt ennek csak a fele férne be egy órára, akkor vagy több órát kellene tartani, vagy ugyanannyit kétszer olyan drágán, hogy elérjék a válság előtti szintet.

Ehhez még hozzájön, hogy a világválság sokféleképpen megváltoztatja az emberek viselkedését: az otthoni munkavégzés minden eddiginél elterjedtebb, a fertőzést elkerülendő a biciklizést is többen fogják választani a közlekedéshez, ráadásul Dél-Koreában – ahol jól kezelték az egészségügyi válságot – nagyot zuhant az emberek fogyasztási hajlandósága, ami rossz jel minden üzletvezetőnek. A termek már elküldték a legtöbb munkavállalójukat, aki tud, online órákat ad, és hogy a bérleti díjakat fizetni tudják, megpróbálták eladni a gépeiket is, de így is állami segítségben reménykednek. (CNN, Vox)