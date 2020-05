100 ezer utas között egyet sem találtak, aki repülőjáraton kapta volna el a koronavírust

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Miközben a világ légitársaságai a légiforgalom újraindítását kérik a kormányoktól, a norvég Aftenposten meglepő eredménnyel záruló kutatásokról írt.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) négy nemzetközi légi társaság járatait nézte át a koronavírussal fertőzött utasokat vizsgálva. Összesen 100 ezer, január és március között utazó ember adatait elemezték. Közülük 1100 utast diagnosztizáltak fertőzöttként a landolás után. Az IATA „részletes kontaktkutatást” végzett, hogy kiderüljön, mi történt a fertőzöttekkel, és azt tapasztalták, hogy a kb. 100 ezer utasból egy sem fertőződött meg a repülőjáratokon, csak két légiutas-kísérő kaphatta el a betegséget szolgálat közben. Egy kanadai kutatás pedig arra jutott, hogy egyetlen utas sem kapta el a koronavírust két fertőzöttől, akik a kínai Kantonból egy 15 órás repülőúttal érkeztek Torontóba. A Süddeutsche Zeitung azt írta, hogy egy 18 légitársaságot, a világ légi forgalmának 14 százalékát érintő felmérés csak 3 fertőzést talált január és március között, mindháromnál a személyzet tagjai fertőződtek.

Minden alkalommal, amikor felfedezik, hogy az egyik utas koronavírusos, a légitársaságot értesíteni kell, és annak az egészségügyi hatóságokkal meg kell osztania az utaslistát. Az Aftenposten felmérése szerint májusig sem az SAS, sem a Norwegian, sem a Widerøe légitársaság nem talált egyetlen esetet sem, amikor az utasok megfertőzték volna egymást a járatukon.

Hogy lehet az, hogy nem fertőzték meg egymást az utasok?

Az IATA szerint több körülmény együttes fennállása okozhatja ezt:

Az utastérbe a levegőt a plafonból fújják be a padló felé, ami nehezíti a kórokozó terjedését, nem tud úgy szétterjedni, mint egy sima szobában.

Ezenkívül az összes modern repülőgép fedélzetén keringő levegőt HEPA légszűrővel tisztítják, ami elméletileg eltávolítja az összes por, baktérium, pollen és más, levegőben lévő részecske 99,97 százalékát.

Az IATA szerint az is közrejátszik, hogy az utasok korlátozott alkalommal kerülnek egymással szembe, és az ülések akadályként szolgálhatnak köztük.

Illusztráció: FrankHoermann/SVEN SIMON/Picture-Alliance via AFP

Persze az jó kérdés, hogy mennyire megbízhatók az IATA adatai, hiszen a szervezet azon van, hogy minél előbb újraindíttassák a légi közlekedést. Sok légitársaságot csőd fenyeget, és alkalmazottak tízezreit bocsáthatják el. Az Európai Bizottság a hónap közepén dönt majd arról, hogy mikor merülhet fel a lazítás a kereskedelmi repülés szektorában. A turizmusból sokat profitáló EU-s tagországok, mint például Görögország, Portugália, Spanyolország vagy Horvátország, remélik, hogy az idei turisztikai szezonnak legalább egy része menthető még. (A magyar kormány erről már rég letett.)

Ráadásul a tesztek sem mindig megbízhatók, és a vírus természete miatt (hosszabb lappangási idő, tünetmentes hordozók, stb.) sem feltétlenül tudhatnak a légitársaságok minden fertőzésről. Több ország teljesen fel is hagyott a fertőzéskutatással a repülőgépein. Norvégiában például már csak „szórványosan” ellenőrzik az utasokat.

A Widerøe norvég légitársaság viszont beszámolt egy április 8-i esetről, amikor is a Norvégiából Angliába repülő járatának személyzete és utasai az érkezés után kellemetlen meglepetéssel szembesültek: a brit egészségügyi hatóságok megtudták, hogy két utas behozta a koronavírust Norvégiából, anélkül, hogy azok tudták volna, hogy fertőzöttek. A brit szabályok szerint minden utast 7 napos karantén alá helyeztek, és a Widerøe repülőgépének teljes személyzetét szabadságolták, mindannyian április 22-ig 14 napos házi karanténba kerültek.

Az Aftenposten az egészségügyi hatóság irataira hivatkozva azt írta, sem a norvég, sem az angol hatóságok nem kérték el az utaslistát. A norvég Népegészségügyi Intézet (FHI) nem is árulta el a lapnak, hány repülőjáraton észlelt koronavírusos esetről tudnak, a fertőzöttekkel kapcsolatban a felelős önkormányzatokhoz irányították a lapot.

A norvég egészségügyi hatóságok és a kormány (több másik országhoz hasonlóan meghozott) döntése értelmében a koronavírus-útmutató azt írja, Norvégiában minden repülőgépen üresen kellene hagyni a középső üléseket, mert szerintük így biztonságosabb, ugyanakkor Norvégia tömött repülőkön vitték haza a külföldön rekedt állampolgárokat. Az IATA szerint viszont a helyeket így feleslegesen elpazarolják, és a megszorítás szükségességét nem is támasztják alá a tények.

Ráadásul a számításaik szerint emiatt Európában 49, Ázsiában 54, Észak-Amerikában pedig 43 százalékkal kell növelniük a jegyáraikat, mert így csak az összes hely 62 százalékát tudják eladni, és mivel ritkán telnek meg a gépek, még alacsonyabb lenne a kihasználtság. Márpedig a válság előtt is csak akkor vált nyereségessé egy járat, ha a jegyek kb. háromnegyede elment rá, most pedig 2021-re is jóval a válság előtti szint alá lövik be a várható keresletet. (Aftenposten, Süddeutsche Zeitung)