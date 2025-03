Karlendítő, drogozó konzervatív családapa kétszavas dicséretével büszkélkedik a magyar kormány

Elon Musknak, a Tesla árfolyamzuhanása ellenére is a világ egyik leggazdagabb emberének, Donald Trump amerikai elnök árnyékelnökének az amerikai állam működésképtelenné tételén fáradozva is volt arra energiája, hogy véleményezze a magyar kormánynak az édesanyák szja-mentesítésére irányuló nagyívű programját. Ha csak két szóval is – de milyen kettővel!

Muskot, aki az elmúlt időkben nemcsak az amerikai állami intézmények leépítésén fáradozott serényen, hanem aktívan beszállt a német választási kampányba a neonáci AfD oldalán – gyengítve azt a védekezést, hogy emlékezetes karlendítése csak egy fradista értelemben vett szívtől az égig mozdulat volt –, mondjuk igen komoly családügyi szakértőnek tekinthetünk, hiszen legalább 3 anyától legalább 14 gyereke van, legalábbis a dolgok mostani állása szerint. Igaz, hogy drogozik, ráadásul nyilvánosan is, de a kormányzati kommunikációban a 14 gyerek és a dicsérő szavak mindent lenyomtak: máris kampány indult erre a két szóra, illetve J. D. Vance alelnök szintén dicsérő szavaira hivatkozva/alapozva.

Pontosan úgy, ahogyan ezt egy, a szuverenitására oly büszke, és a kábítószerezést alaptörvényben tiltó kormánytól elvárná az ember.