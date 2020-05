Rogán Antal új főbérlője bizalmas munkatársának az apja

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Rogán Antal legszűkebb bizalmi köréhez kapcsolódik családi szálakon az a férfi, akitől a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője új lakását bérli, írja a 24.hu. Mint írják, a sajtóban csak N. Andrásként azonosított férfi, aki nem csupán a II. kerületi Csalán úti lakást adja bérbe Rogánnak, hanem exneje, Gaál Cecília balatoni nyaralóját is megvette 143 millió forintért, valójában Nagy András, Rogán bizalmas munkatársa, Nagy Ádám édesapja.

Az ekkor még együtt élő Rogán-házaspár és Nagy Ádám a Gundel étterem előtt, 2014 májusában.

A 31 éves Nagy Ádám fiatal kora ellenére már közel egy évtizede dolgozik Rogánnal, előbb titkárként, az utóbbi időben kabinetfőnökként. A fiatalember emellett 2016-19 között a Hungaroring Zrt., 2018 óta pedig az Antenna Hungária igazgatósági tagja is. Ez utóbbi, elvben hírközlési cég nemrég annak ellenére nyert el 30 milliárd forint értékben rendezvényszervezési keretszerződést a szintén Rogán alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivataltól, hogy tevékenységi körei között nem is szerepel a rendezvényszervezés. A feladatot a 24 cikke szerint ki is szervezték két alvállalkozónak, a Lounge Design Kft.-nek és a New Land Media Kft.-nek. A két cég nem ismeretlen Nagy Dávid előtt, Rogán kabinetfőnökeként két éve ő volt a kapcslattartó a Nemzeti Kommunikációs Hivatal közbeszerzésén a két cég konzorciuma felé.

A 24 azt ki tudta deríteni, hogy Nagy András az Aranykéz ucca 4.8 szám alá van bejelentve, ugyanoda, ahova Habony Árpád is. Habony és Nagy ráadásul ugyanattól a cégtől, a belvárosi önkormányzattól százmilliós megrendelést kapó, a kerületben több ingatlant is megvásárló Impress-Régió lapkiadótól bérli a lakást.

A 24 szerint Nagy Ádám is szerzett önkormányzati ingatlant a belvárosban, 2015 elején került a tulajdonába egy háromszobás Mérleg utcai lakás, aminek a megszerzését az önkormányzat 27 millió forintos kölcsönnel is támogatta. Az ügyletet ugyan már Szentgyörgyvölgyi Péter polgármestersége idején zárták, de még Rogán polgármestersége alatt kezdeményezték.

Bár a 24 sok mindent kiderített, azt ők se tudták megfejteni, hogy Nagy Andrásnak miből lehetett pénze Gaál Cecília nyaralójának, illetve a háromszintes Csalán úti társasháznak a megvételére. Nagy papíron három cégben tulajdonos, ám ezek nyeresége még a 143 milliós balatoni nyaraló megvásárlását se fedezné, nemhogy egy Budapest legdrágább részén álló háromszintes társasházét.

A lap igyekezett megkeresni Rogánt és Nagyot is, ám mindkét esetben a magánélet védelmére hivatkozó elutasító választ kapott. Rogán esetében minisztériuma cinikusan annyit közölt, hogy Rogán az előírásoknak megfelelően vagyonnyilatkozatában feltünteti a javait - elhallgatva a tényt, hogy a vagyonnyilatkozatban csak a tulajdont kell feltüntetni, a bérleményeket nem.