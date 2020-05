Rogán Antal olyan házból jár munkába, amit állami megbízásokon Mészáros Lőrincékkel osztozó cég építtetett

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Új otthonra találhatott Rogán Antal, de mielőtt bemutatjuk az új menedéket, kezdjük egy gyors visszatekintéssel.

Rogán Antal tavaly költözött ki a legendás, rejtélyesen növekvő Pasa Parkból, hogy akkor még családostul bekuckózzanak a kormányzati megbízásokkal elég jól álló Valton Security kisebbségi tulajdonosának, Bessenyei Istvánnak hatalmas, Felhő utcai házába. (Az ingatlan el nem árult összegű bérleti díját a Bessenyei István feleségével, Sarka Katával baráti- és üzleti kapcsolatban lévő Rogán Cecília fizette a Miniszterelnöki Kabinet akkori tájékoztatása szerint. A Rogán-család látványos költekezéseknél ez visszatérő magyarázat volt.)



Rogánék azóta elváltak, a miniszter elköltözött Sarkáék szomszédságából, de nem ment vissza a Pasa Parkba. Azt ugyanis eladta. Mészáros Lőrinc évtizedes barátjának közeli munkatársa vehette meg azt a lakást, a miniszternek kifejzetten kedvező aranyáron.

Egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy a propagandaminiszter egy II. kerületi, háromszintes házba költözhetett be a közelmúltba. Gyakran látható ott, a legfelső teraszon többször is felbukkant már, Rogán szolgálati autói (egy Skoda Suberb és egy Multivan) is rendszeresen az épület garázsában állnak.

Megnéztük a címet, kiváló helyen van az épület. Hegyvidéki, kertvárosias rész. Az utca eleve csendes, ezen a részen pedig még csendesebb, szinte teljesen forgalommentes, egy irányból lehet csak behajtani. Mindez pár sarokra, gyalog is kevesebb, mint 10 percre a Pasaréti tértől.

A majdnem kész lak Fotó: botost/444

Amilyen szerencsénk volt hétfő reggel, meg is jelent Rogán szolgálati kisbusza, fél 9 előtt pár perccel. Azzal a lendülettel beállt a garázsba, ahonnan nagyjából egy órával később indultak tovább, vélhetően a munkába.

Az 1913 négyzetméteres telken sokáig egy félbehagyott építkezés volt, mostanra már az utolsó simításoknál járnak, a támfallal és a garázzsal szöszmötölnek még, de a ház már lakottnak tűnik. Van biztonsági őr is az épületnél. A postaládán név nincs, csak a cím.

A majdnem kész lak, miniszteri autóval és kukát lepisilő kutyával Fotó: botost/444

Az ingatlan tulajdoni lapja szerint az utolsó tulajdonos a Vabeko Kft., 2014-ben vették meg a félbehagyott épülettel a telket. A siófoki cég nem arról ismert, hogy lakóingatlanokat építsen, és azzal üzleteljen. Saját leírásuk szerint

„szénhidrogén szállító és elosztó vezetékeket, gázipari csomópontokat és nyomvonalas létesítményeket tervezünk, kivitelezünk és karbantartunk”.

A nagy mennyiségű olaj- és gáz megfelelő terelésében a Bernula János családi vállalkozásában műkődő Vabeko régi motoros. Sokáig egyedül is elboldogult a piacon, de az elmúlt években akadt egy neves társa is: a Mészáros és Mészáros Kft. A gázüzlethez ilyen formán visszatérő Mészáros Lőrinccel páratlanul sikeres párost alkotnak. Öt olyan keretmegállapodást is kötöttek 2018 június óta az állami közműholding, a Nemzeti Közművek leányvállalataival, amik bőségesen biztosítanak munkát. Ebből három tisztán a Mészáros-Vabeko párosé (9 milliárd gázelosztó vezeték építési munkáira, 16 milliárd gázhálózat rekonstrukcióra), két másikban pedig ugyan van másik cég is, de a legtöbb munkát Mészáros és Bernula viszi a 22 milliárd forintos keretből.

Nem lebecsülve Mészáros Lőrinc szakmai ismereteit gázügyben, ebben a párosban a szaktudást alighanem a Vabeko adja, Mészáros Lőrinc és a konzorciumot vezető cége pedig valami mást.

Megkérdeztük a céget, hogy Rogán Antal bérli-e az ingatlant vagy megvásárolta, foglalkoznak-e más ingatlanokkal, hány ingatlanuk van a piacon, mikor készült el az épület. Kiváncsiak voltunk arra is, hogyan kerültek kapcsolatba Rogán Antallal, de nem kaptunk választ egyik kérdésre sem.

A Miniszterelnöki Kabinetirodánál is érdeklődtünk, hogy Rogán Antal bérli vagy megvásárolta az ingatlant, mennyi bérleti díjat fizet, vagy mennyiért vette meg azt. Érdeklődtünk az iránt is, hogy mekkora lakást használ, hogyan esett a választása erre az épületre, de a Miniszterelnöki Kabinetirodától sem kaptunk választ egyik kérdésre sem.

Rogán Antal a válása után már nem hivatkozhat arra, hogy felesége üzleteinek bevételeiből költenek a politikusi fizetését meghaladó mértékben. De erre nincs is szüksége. Sőt, ha úgy gondolta, akár az egész házat is megvehette.

A válása után ugyanis, idén év elején olyan vagyonnyilatkozatot adott be, ami szerint egy év alatt a 40 milliós megtakarítása - a válás ellenére, ami szokatlan - 809 millió forintra nőtt.

Ezt részben a Pasa Parknál is legendásabb szabadalmával (elektronikus aláírás témában) indokolta. Ebből a vagyonnyilatkozata szerint egyre több pénzhez jut:

2017: 25 millió forint

2018: 42 millió forint

2019: 197 millió forint

A fennmaradó 600 millió forintot pedig a már említett, Pasa parki lakásának eladásából kellett valahogy behúznia. A G7 év eleji számításai szerint Rogán csillagászati áron adhatta el a 250 négyzetméteres Pasa parki lakását a Mészáros Lőrinccel kiváló emberi és üzleti kapcsolatokat ápoló Vida József közeli munkatársának. (Lazán kapcsolódó információ, de Vida a barátságuk kezdetét Mészárossal egy interjúban úgy mesélte el, hogy családjának egyik ingatlanán az akkor még gázszerelőként dolgozó Mészáros Lőrinc vezette be a gázt.)

Vagyis a vagyonnyilatkozata szerint Rogán akár a háromszintes ház egyedüli birtokosa is lehet, ha olyan ügyesen vásárol, ahogy elad. De az is lehet, hogy csak bérel az épületben egy lakást, vagy csak gyakran jár oda karantén idején.

Ahogy arra sem, hogy „nem tartja összeférhetetlennek, hogy olyan cégtől bérel vagy vásárolt lakást, amelyik több megbízást is kapott állami munkákra?”

Legkésőbb a jövő évi vagyonnyilatkozatból valami talán kiderülhet arról, hogy talált-e új lakást magának a feltaláló, kiváló ingatlanos Rogán Antal.