A Rogán család kinőtte a Pasa Parkot, beköltöztek Sarka Katáék mellé egy hatalmas házba

Rogán Antal legfrissebb vagyonnyilatkozatában több ingatlan is szerepel, köztük első helyen az öt éve rejtélyesen megnövő, Pasa Parkban lévő 185 négyzetméteres lakás (ami a felesége lakrészével együtt kb. 250 négyzetméteres). Eddig úgy tudtuk a miniszter és családja ebben az ingatlanban élnek.

Ez azonban mostanra megváltozott, Rogánék ugyanis már nem a Pasa Parkból, hanem a 12. kerületi Felhő utcából járnak dolgozni.

Az ingatlan nem szerepel a miniszter legutóbbi vagyonbevallásában, de az ingatlanok között elvileg nem is kellene szerepelnie, hiszen tulajdoni lap szerint nem az övé, hanem Bessenyei István vállalkozóé a ház. Bessenyei a kormányzati megbízásokkal elég jól álló Valton Security kisebbségi tulajdonosa és Sarka Kata férje, Sarka Kata pedig Rogán Cecília barátnője és üzlettársa. Bessenyei érdekeltsége egyébként például az a magánrepülőket bérbe adó cég is, ami már több fideszest is külföldre röptetett, és megjelenik a Rogán-család elhíresült helikopterútja mögött is.

Megkérdeztük a Miniszterelnöki Kabinetirodát, milyen jogcímen használja Rogán Antal az ingatlant, és alig 20 perc múlva érkezett is a válasz:

„A megkeresésében szereplő ingatlant Rogán-Gaál Cecília bérli.”

Bessenyeiék és Rogánék akár együtt is elférnek a házban, az ingatlan ugyanis hatalmas, ez látszik a Magyar Narancs építkezéskor készült képén is:

Sőt, ha tényleg Bessenyeiékkel osztoznak az ingatlanon, akkor a Rogán család különösen jól jár, Bessenyeiéknek ugyanis Luxemburgban is van lakcímük, és ha épp ott vannak, Rogánéké az egész kéró.

Pénteken reggel nem is csak Rogán ment innen dolgozni, hanem kiállt egy fekete Tesla is, ebben valószínűleg Bessenyei István ült, majd egy szürke Audi, ami 15 perc múlva vissza is tért.

Az Audi, amint visszaáll a garázsba Fotó: botost/444.hu

Ezután érkezett a kormányzati kisbusz Rogánért, és be is tolatott a házhoz tartozó egyik garázsba.

Ez ugyanaz a kisbusz, amivel Rogán Antal szeptember elején Kötcsére érkezett.

Azt nem tudjuk, „Rogán-Gaál Cecília” mennyiért „bérli” az ingatlant, és ez valószínűleg soha nem is fog kiderülni. A Rogán Cecília nevén lévő jövedelmek azonban tényleg felülmúlják Rogán Antal hivatalos fizetését. A miniszter az állami felső vezetők juttatásait listázó dokumentumok szerint havi bruttó 1,97 milliót kap a Miniszterelnöki Kabinetirodától, és a parlamenti honlap szerint majd 1 millió a képviselői javadalma. Igaz, mivel Rogán Antal feltaláló is, vagy egy szabadalma, amiből a vagyonnyilatkozata szerint 42,6 milliós jövedelemre tesz szert, de nem havi, hanem „eseti” rendszerességgel.

Ehhez képest Rogán Cecília és Sarka Kata cége, a Nakama & Partners Mészáros Lőrinc-i értelemben véve szárnyal, 2 év alatt meghuszonháromszorozta a bevételeit, és 56-szorosára növelte az adózott nyereségét. A tulajdonosok tavaly 136 milliós osztalékot vettek ki a cégből.

Sarka Kata és Rogán Cecília

De Rogánnénak van médiacége is, a Top News Hungary Kft.-t szintén Sarka Katával alapította, de ő a többségi tulajdonos. Ezen kívül a Rogán-Gaál Cecília cége által szervezett sporteseményeket is bőkezűen támogatják állami cégek, a rendezvényeket lebonyolító cég pedig még a férje által vezetett minisztérium által kiadott kampánymilliárdokon is hízik.