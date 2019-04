Egy luxemburgi társasház és egy kalandos életű könyvelő a kapocs a régi elit és a NER csillaga között

Luxemburg azonos nevű fővárosától néhány kilométerre északra található a 4000 lakosú Bereldange. A helyi Cactus szupermarket és a Leonidas csokoládébolt után a harmadik épület a Rue du X Octobre, azaz az Október 10-e utcán egy három emeletes társasház, amiről kívülről aligha mondaná meg bárki, hogy a NER körüli milliárdosok világának egyik középpontja.

A NER központja a luxemburgi kisvárosban.

A házra azután találtunk rá, hogy Sarka Kata új céget alapított Rogán Cecíliával, Rogán Antal propagandaminiszter feleségével. A tavaly decemberben bejegyzett Top News Kft. nem az első közös cége Rogánnak és Sarkának, együtt tulajdonosok a Nakama & Partners nevű reklámcégben, ami 2017-ben fél milliárd forintos forgalom mellett már 221 millió forintos nyereséget produkált. A magyar cégalapítási szabályok szerint a bejegyzéskor meg kell adni a vállalkozás tisztviselőinek és tulajdonosainak adatait, köztük a lakcímet is, a pár hónapja működő Top News esetében pedig Sarka Kata a nyilvános cégadatbázisban egy luxemburgi címet adott meg, igaz, házszám nélkül.

Sarka Kata és Rogán Cecília évek óta jó barátok, néhány hetente posztolnak közös fotókat az Instagramon, többször szerepeltek már közösen a televízióban, mindketten ugyanannak a ruhamárkának a reklámarcai, együtt dolgoznak a Magyarország Szépe szépségversenyen és közös cégükkel szálltak be a Mikulásgyár szervezésébe is.

Sarka Kata Wikipédia oldala szerint 10 évig, 2008 és 2018 között a televíziós Hajdú Péter felesége volt. A válás környékén már lehetett hallani róla, hogy Sarkának új kapcsolata van, és hogy Bessenyei István, az állami megbízásokkal bőven ellátott Valton nevű biztonsági cég kisebbségi tulajdonosa a partnere. Üzletemberként Bessenyeinek is több helyen megtalálható az elérhetősége a nyilvános cégadatbázisban, az ő esetében eltérő írásmóddal, viszont házszámmal együtt ugyanaz a luxemburgi cím szerepel, mint Sarka céges papírjaiban.

Miután a luxemburgi költözésről cikket írt idén februárban az Átlátszó, a 444 egy közelben élő olvasója elkirándult a házhoz, és le is fényképezte a Sarka-Bessenyei páros közös postaládáját, tehát egészen biztos, hogy kettejük esetében ugyanarról a lakásról van szó. (Lehetséges, hogy azért mégsem vándorolnak ki: a Magyar Narancs március elején megírta, hogy Bessenyei éppen villakomplexumot épít a Svábhegyen.)

Bessenyei István és Sarka Kata postaládája Luxemburgban.

Szerettük volna kikérni a luxemburgi földhivataltól a kisvárosi lakás tulajdoni lapját, de online sajnos csak a lakók hozzájárulásával elérhetők az adatok, nekünk pedig nem volt ilyen hozzájárulásunk. Ezután egy helyi újságíró segítségét kértük, aki a tulajdoni lapot ugyan nem tudta megszerezni, de érdekes részletekkel szolgált az egyébként a kívülről kifejezetten szerénynek látszó társasházról.



Kiderült ugyanis, hogy egy darabig ez a társasház volt Rákosi Tamás milliárdos médiamogulnak, az RTL-től a TV2-höz igazolt (majd onnan a napokban elküldött) Dirk Gerkens barátjának és üzlettársának címe, ezt a 444-nek maga Rákosi is megerősítette. Rákosi azt mondta, hogy már évek óta nem lakik a házban, ahol egy lakást bérelt emlékei szerint 2012-ig, tehát még jóval Sarkáék érkezése előtt. A száz leggazdagabb magyar között jegyzett, gyerekkorát Belgiumban töltő Rákosi évtizedeken át meghatározó figurája volt a magyar televíziózásnak.

Több olyan luxemburgi bejegyzésű cégnél, amiben Rákosi igazgatóként van megjelölve, a milliárdos saját címeként szerepelt a luxemburgi társasház.

Az egyik ilyen cég, a szintén Luxemburgban bejegyzett Gekoq nevű vállalkozás magyar szempontból különösen érdekes. Az Átlátszó 2017-es cikke szerint ennek a cégnek van a birtokában a HA-YFJ lajstromjelű magánrepülőgép, ami a lap által megszerzett repülési adatok alapján Budapestről szállítja a szerencsés utasokat Nyugat-Európa, azon belül is Belgium, Luxemburg és Svájc felé, illetve onnan a magyar fővárosba. Rákosi a 444-nek azt mondta, hogy a Gekoq az ő cége, ami valóban lízingel egy repülőgépet, illetve, hogy a vállalkozásnak Sarka párja, a valtonos Bessenyei István is dolgozik. Rákosi azt mondta, hogy Bessenyeit személyesen ismeri, régóta ő intézi az utazásait, mert repülőgépekkel is foglalkozik.

A magyar Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016-os adatai szerint a Gekoq által lízingelt HA-YFJ jelzésű gép magyar üzembentartója egy FLY-COOP Kft. nevű vállalkozás. Ennek a cégnek a helikoptere szállította Rogán Antal minisztert és feleségét, Cecíliát Szabó Zsófia színésznő esküvőjéről Budapestre 2016-ban. Ez volt az a helikopterezés, amit Rogán először a Népszabadság újságírójának letagadott, majd elismert, majd öt nappal később bezárták az újságot. A helikopterezést megmagyarázó történetben aztán a közös Sarka-Rogán cég lett a főszereplő: a Fly-Coop tulajdonosa a Népszabadságnak azt mondta: cégének a Nakama & Partnersszel van közös üzlete, a repülést kvázi szívességből ajánlotta fel Rogán Cecíliának, és a két vállalkozás elbarterezi egymással.

De még csak nem is Rákosi volt a Sarkáék luxemburgi otthonául szolgáló társasház legizgalmasabb lakója. A luxemburgi cégadatok, a ház kapujában található kapucsengő és postaládák tanúsága szerint ugyanis Sarkáék szomszédjában lakik a marokkói születésű Joëlle Mamane-Aflalo. Az üzletasszony volt közös vállalkozásban a médiamogul Rákosival, feltűnik NER környéki üzletekben is, de a neve a legsúlyosabb magyar mutyiknál is nagyságrendekkel meredekebb történetekben is előkerült.

Kapucsengő Sarka Kata párjával és a Mamane-Aflalo család tagjaival.

Magyar vonalon Mamane neve először 2017-ben merült fel, amikor egy hozzá köthető luxemburgi cég, a Mangusta Invest tűnt fel az egyik legnagyobb magyar saleshouse, a 2016-ban és 2017-ben már majd 30 milliárd forintos éves forgalmat bonyolító Atmedia körül. Az Atmedia a TV2 csoport, a közmédia és az ATV reklámfelületeit is értékesíti, így bőven kerül hozzájuk a magyar kormány gyűlölet- és propaganda-kampányokra költött milliárdjaiból. A Mangusta ma az Atmédia kisebbségi tulajdonosa és zálogjogot is bejegyeztek a cégre. A Mangusta 2017-ben beszállt az előbb az RTL majd később TV2 beszállítójaként ismert tévés gyártócégbe, az IKO-ba is. Rákosi a 444-nek azt mondta, hogy van érdekeltsége a Mangusta Investben.



Rákosi Tamás a 444-nek kérdésére könyvelőként beszélt Joelle Mamanról, akivel valóban együtt volt több cégben is. Mint mondta a nő Luxemburgban ismert könyvelőnek számít nagy irodával és sok nemzetközi ügyféllel. Arról beszélt hogy Mamane egyfajta pénzügyi felügyeleti szerepet játszott a cégekben. Rákosi azt mondta, annak idején a a luxemburgi kisvárosi lakást Mamane szerezte neki, és úgy tudja, hogy most Sarkáék is rajta keresztül kerültek oda.

Sarkáék marokkói születésű szomszédjának a NER médiamilliárdjainak világa valójában kispálya lehet, a nő ugyanis az 1990-es években kulcsszereplője volt az angolai szovjet államadósság lebontásának. Az üzlet során 386 millió dollár (110 milliárd forint) kerülhetett különböző közvetítők, köztük angolai politikusok és orosz üzletemberek zsebébe.

A modern kori Afrika egyik legjobban dokumentált korrupciós ügyét a brit Corruption Watch nevű civil szervezet tárta fel, az ő részletes jelentésüket itt lehet elolvasni. Mamane a botrány főszereplőjének, az Oroszországban született, majd Izraelben és Franciaországban élő Arcadi Gaydamaknak volt a legfőbb bizalmasa és üzleti ügyintézője. A Vanity Fair cikke szerint Gaydamakok és Mamane-t

egy közös moszados ismerősük mutatta be egymásnak.



A Corruption Watch jelentése szerint Gaydamak az 1990-es években segített az angolai kormánynak 790 millió dollárért (225 milliárd forintért) fegyvereket vásárolni Franciaországból és Oroszországból, majd jó kapcsolatai révén 1996-ban ő kapta a megbízást az angolai kormánytól, hogy kezdjen tárgyalásokat az ország 5 milliárd dolláros szovjet államadósságának mérsékléséről Oroszországgal. A Corruption Watch jelentése szerint Gaydamak 138 millió dollárra (39 milliárd forintra) tehetett szert a közreműködéséért ebben az üzletben. Mamane-ről a következőket írják:



„Ő Gaydamak üzleti alteregója, tanácsadója, a pénzügyeinek legfontosabb tervezője. Forrásaink szerint eredetileg ő jegyezte be az Abalone-t [az angolai ügyben óriás pénz kaszáló közvetítő céget], a cég igazgatója volt, és gyakran írt alá a vállalkozás nevében.”

Az angolai botrányt felfejtő kutató és volt dél-afrikai politikus, Andrew Feinstein a 444-nek azt mondta, nincs tudomása róla, hogy Mamane-t valaha elítélték volna az ügyben játszott szerepe miatt. Azt mondta, hogy a nő sokáig banki könyvelőként dolgozott, majd saját tanácsadócéget alapított, és elsősorban az offshore pénzügyi megoldásokra specializálódott. (A magyar kormány figyelme egyébként pont a közelmúltban fordult Angola felé.)

Szerettük volna Sarkáékat is megkérdezni arról, miért költöztek Luxemburgba, de üzenetünkre nem kaptunk választ.

A cikkünk elkészítésében közreműködő luxemburgi újságíró, Laurent Schmit arról írt a 444-nek, hogy a sok külföldi azért jelenti be a lakcímét Luxemburgba, mert az országban bejelentett lakcímmel rendelkező emberek esetében a helyi bankok szűkebb körben osztanak meg adatokat a hatóságokkal, mint azoknál, akiknek a számlanyitáskor külföldi lakcímük van.

Laurent Schmit, a reporter.lu munkatársa működött közre a cikk elkészítésében.