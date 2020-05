Egy orosz híroldal a kórházak megemlékezéseiből számolta össze, hány egészségügyi dolgozó halt meg a koronavírus-járványban

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Oroszországban a hivatalos adatok alapján nagyon alacsony a koronavírusos halottak száma, az adatok hitelességében azonban Oroszországban és külföldön is sokan kételkednek. Ennek firtatását azonban nem igazán szereti az orosz kormány, még a sajtóakkreditáció megvonásával is fenyegették a New York Times és a Financial Times a témában szaglászó munkatársait a Meduza szerint.

Az orosz Mediazona híroldal most a koronavírus-járvány idején elhunyt egészségügyi dolgozók számát igyekezett összeszedni a kórházak megemlékezései, közösségimédia-bejegyzések és a dolgozókkal készített interjúk alapján, és összesen 186, koronavírussal kapcsolatba kerülő egészségügyi dolgozó halálhírét tudták megerősíteni a járvány által leginkább sújtott négy tartományban, Moszkvában, a Moszkvai területen, Szentpéterváron és Dagesztánban.

Ez azt jelenti, hogy hivatalos oroszországi koronavírusos halottak közül minden 15. egészségügyi dolgozó, ami vagy elképesztően rossz kórházi védekezést mutat, vagy azt, hogy a hivatalos halottstatisztikákban kevesebb halott szerepel a valós számnál. Az egészségügyi dolgozók halálozási adatai azt is jelentik, hogy a négy tartomány adatai alapján Oroszországban tizenhatszor halálosabb a koronavírus az egészségügyi dolgozókra nézve, mint hat másik, hasonló fertőzöttségi adatokkal rendelkező országban. (Meduza)